Comment éviter les algues sargasses dans la région de Miami cet été : nos conseils !

Le directeur du Courrier des Amériques vous donne quelques conseils en vidéo pour trouver des plages sans algues sargasses en sud Floride.

Il y a en ce moment des sargasses dans le sud-est de la Floride, la région de Miami. Cela n’indispose pas certaines personnes, notamment les locaux qui, chaque année, prennent leur mal en patience, mais la mer est moins bleue, un peu plus marron et parfois la plage est odorante quand il y a trop d’algues en décomposition. Rien de dangereux, ce n’est pas même inconfortable pour tout le monde, mais certains n’apprécient pas. C’est comme ça partout dans la Caraïbe. Précisons que, pour la région de Miami, ça dépend aussi des jours, des heures et des marées : ce n’est pas forcément tout le temps.

