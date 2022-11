Votre expert-comptable et avocat-fiscaliste à Orlando et en Floride : George Prytula III

George Prytula est à la tête d’un cabinet d’expertise comptable international basé à Orlando, spécialisé dans la gestion comptable, le conseil et la défense juridique et fiscale. Il accompagne au quotidien particuliers et entreprises américains ou francophones aux États-Unis et à l’étranger, sur des questions comptables et fiscales. Son objectif : apporter un service personnalisé et efficace à chaque client, tout en pratiquant des tarifs abordables.

Situé à Orlando en Floride, le cabinet d’expertise comptable international de George Prytula s’adresse aux entreprises et aux particuliers (francophones ou américains) sur le territoire américain ou à l’étranger, désireux d’avoir un accompagnement personnalisé pour des problématiques de comptabilité ou de fiscalité. Mais en tant qu’expert reconnu à l’international, George Prytula peut également intervenir en dehors de la Floride partout aux États-Unis, et dans le monde entier. Il a d’ailleurs des clients en provenance d’une trentaine de pays, notamment des citoyens américains expatriés.

Expert-comptable international, CPA, avocat-fiscaliste, George Prytula propose des prestations de services comptables ou fiscales, et interviens à différents niveaux selon les besoins de ses clients : conseil et gestion comptable ou fiscales, défense sur des questions d’IRS, d’ITIN, d’EIN ou de FIRPTA, assistance pour des visas E2, aide à la création d’entreprises (LLC, INC, partenariat) ou pour des investissements immobiliers. Comme chacun le sait, les domaines de la comptabilité, de la fiscalité ou de l’immigration sont des sujets très complexes, dont les enjeux peuvent être importants surtout aux États-Unis. « Mal conseillé par un comptable, un fiscaliste ou un avocat, une personne peut se retrouver dans le viseur du gouvernement et sa situation peut devenir un vrai cauchemar. Une déclaration de revenus incorrecte par exemple, peut entraîner des pénalités connexes très coûteuses, et cela peut être une catastrophe financière. Il est donc important de faire appel à un expert reconnu dans la profession qui maîtrise bien la réglementation américaine, les rouages de l’administration, mais aussi les conventions fiscales étrangères, et c’est mon cas ».

Les points forts de George Prytula ? Son expérience et ses voyages internationaux, sa compréhension de la législation américain et des besoins des clients francophones, mais aussi sa capacité à vous conseiller efficacement dans différents domaines, et donc d’avoir une vision approfondie de chaque sujet abordé. Ce professionnel polyglotte parle également huit langues, ce qui est plutôt rare aux États-Unis, et lui permet d’être vraiment proche de ses clients américains ou étrangers. Il se définit lui-même comme « quelqu’un de chaleureux et d’amical » sachant se mettre à la portée de chacun, « avec une bonne dose d’humour », précise-t-il !

Né dans l’extrême nord-est des États-Unis d’un père d’origine russo-ukrainienne et d’une mère française, George Prytula a baigné dès l’enfance dans une atmosphère internationale. Il a vécu à Washington où il a travaillé au département du Trésor américain dont dépend l’IRS pendant de nombreuses années, puis s’est installé en Floride, où il exerce son activité d’expert-comptable international et d’avocat-fiscaliste depuis plus de vingt ans. George Prytula comptabilise au total 45 ans d’expérience professionnelle.

George Prytula III, CPA, Professional LLC George Prytula 1655 Cherry Blossom Terrace, Heathrow (Orlando), FL 32746 Téléphones : + 1 (240) 305-8643 (mobile) / (321) 926-7000 (bureau) E-mail : George@HeathrowCPA.net www.expertcomptableavocatfiscalistefrancophonefloride.com