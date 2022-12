Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de janvier 2023

Voici les concerts de ce début d’année 2023 avec notamment Rumours of Fleetwood Mac, Billy Joel, The Manhattan Transfer, Paul Anka, Donna the Buffalo, Marc Broussard, Styx ou Chris Botty.

Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride, et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

Donna the Buffalo

– 04 janvier : Fort Lauderdale

– 05 janvier : Ponte Vedra Beach

Country / Folk

Mary Gauthier

– 07 janvier : Fort Lauderdale

– 10 janvier : St Augustine

Country / Folk

Paul Anka

– 09 janvier: Naples

– 13 janvier : Fort Pierce

Pop Music / Soft Rock

Marc Broussard

– 10 janvier : Ponte Vedra Beach

– 11 janvier : Clearwater

Soul / R&B

Eric Rachmany

– 13 janvier : Fort Lauderdale

– 14 janvier : Tampa

– 15 janvier : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

The Manhattan Transfer

– 10 janvier : Avon Park

– 12 janvier : Tallahassee

– 13 janvier : Fort Lauderdale

– 14 janvier : Clearwater

– 15 janvier : Ocala

Jazz / Blues

13 janvier

Marcia Ball

Skipper’s Smokehouse

Tampa

Jazz / Blues

13 janvier

The Reverend Peyton’s Big Damn Band

Key West Theater

Key West

Country / Folk

14 janvier

The Mavericks

Lillian S. Wells Hall

Fort Lauderdale

Country / Folk

Air Supply

– 14 janvier : Orlando

– 15 janvier : West Palm Beach

– 27 janvier : Jacksonville

– 28 janvier : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Judith Hill

– 13Janvier : Jacksonville

– 14 Janvier : Tampa

– 15 janvier : West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Judy Collins

– 18 Janvier : Sarasota

– 21 janvier : Daytona Beach

– 31 janvier : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

Styx

– 18 janvier : Orlando

– 19 janvier : Fort Myers

– 22 janvier : Melbourne

Pop Music / Soft Rock

Rumours of Fleetwood Mac

– 19 janvier : Orange Park

– 21 janvier : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Papadosio

– 20 janvier : St Petersburg

– 21 janvier : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

The Doo Wop Project

– 19 janvier : Orlando

– 21 janvier : Fort Lauderdale

– 22 janvier : Fort Myers

Pop Music / Soft Rock

Jason Isbell

– 19 janvier : Orlando

– 20 janvier : Clearwater

– 21 janvier : Hollywood

– 23 janvier : Fort Myers

Country / Folk

21 janvier

The Oak Ridge Boys

Sunrise Theatre

Fort Pierce

Country / Folk

Chris Botti

– 16 et 24 janvier : Fort Lauderdale

– 21 janvier : Jacksonville

– 22 janvier : Ocala

– 25 janvier : West Palm Beach

– 26 janvier : Fort Myers

– 27 janvier : Clearwater

Jazz / Blues

Justin Hayward

– 22 janvier : Clearwater

– 24 janvier : Ponte Vedra Beach

– 26 janvier : Fort Lauderdale

Jazz / Blues

Big Band of Brothers

– 25 janvier : Ponte Vedra Beach

– 26 janvier : Clearwater

– 27 janvier : Fort Lauderdale

– 28 janvier : Orlando

Jazz / Blues

26 janvier

Tauren Wells

Lillian S. Wells Hall

Fort Lauderdale

Soul / R&B

Ottmar Liebert

– 26 janvier : Fort Lauderdale

– 27 janvier : Clearwater

– 29 janvier : Orlando

Jazz / Blues

27 janvier

Susan Werner

Abdo New River Room

Fort Lauderdale

Jazz / Blues

27 janvier

David Foster

Dreyfoos Concert Hall

West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

27 janvier

Billy Joel

Hard Rock Live

Hollywood

Pop Music / Soft Rock

Tedeschi Trucks Band

– 27 janvier : Boca Raton

– 28 janvier : Orlando

– 29 janvier : Pensacola

Jazz / Blues

