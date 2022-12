Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Janvier 2023

Du 3 au 22 janvier :

Broadway – Disney’s Aladdin

La comédie musicale de la version Disney d’Aladin sera jouée :

– Du 3 au 8 janvier à Miami.

– Du 17 au 22 janvier à Naples.

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/broadway-in- miami/disneys-aladdin/

Le 8 janvier :

Chris McDonald’s Memories of Elvis

Avec un groupe de 8 musiciens et danseurs au :

Browar Center 201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/chris- macdonalds-memories-of-elvis- 2023

Le 8 janvier :

King Mango Strut Parade



Le King Mango Strut Parade est la réponse de Coconut Grove à ce qui a commencé comme un groupe qui fut rejeté du King Orange Bowl Parade de 1982 et est depuis lors devenu l’événement le plus farfelu du sud de la Floride. Le King Mango Strut est l’événement le plus amusant que Miami puisse offrir, plein de gens irrévérencieux, créatifs et farfelus et de nombreuses occasions de se moquer de tout et de rien. Il s’agit d’un défilé annuel (quand il n’y a pas de Covid, donc c’est le grand retour) qui serpente à Coconut Grove le dernier dimanche de chaque année et qui est fier d’être un événement tout compris et gratuit.

Le parcours du défilé commence au coin du Commodore Plaza Il tourne à gauche sur Main Highway, à gauche sur Grand Ave, puis revient autour de Commodore Plaza. Après la parade, restez dans les parages pour des divertissements et des groupes jouant dans tout le quartier pour sonner la nouvelle année !

Commodore Plaza, Main Highway & Grand Avenue – Coconut Grove, FL 33133

www.kingmangostrut.org

Le 8 janvier :

The Three Little Pigs par Orchestra Miami

C’est dans le cadre des Family Fun series que la version opéra de la fable de John Davies va être interprétée par le fabuleux Orchestra Miami !

PINECREST GARDENS

11000 Red Road – Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens. org/entertainment/performing- arts/children-s-concerts

Du 12 au 15 janvier :

Anna in the Tropics

Situé en Floride, l’histoire « d’Anna sous les tropiques » vous ramène en 1929 dans une usine de cigares cubano-américaine où les cigares sont encore roulés à la main et des «lecteurs» sont embauchés pour éduquer et divertir les travailleurs. Lorsqu’un nouveau lecteur entre en scène et commence à lire à haute voix Anna Karénine de Tolstoï, il devient involontairement un catalyseur dans la vie de ses auditeurs avides et soudain, la vie des ouvriers commence à suivre le roman.

COLONY THEATRE MIAMI NEW DRAMA

1040 Lincoln Road – Miami Beach, FL 33139

www.miaminewdrama.org

Le 13 janvier :

Music Under the Stars

La ville de Pompano Beach organise désormais des shows gratuits près de la plage sur Atlantic Blvd le second samedi du mois à 19h.

3501 E ATLANTIC BLVD – POMPANO BEACH, FL 33062

www.pompanobeachfl. gov/events/music-under-the- stars

Du 13 au 29 janvier :

South Florida Fair



C’est la grande foire à West Palm durant 17 jours, et cette année ce sera particulièrement axé sur le thème des robots ! Des batailles de robots, des robots agricoles, et même d’autres qui font du patin à glace !

Bien entendu, les célèbres courses de cochons (non-robotiques) seront au rendez-vous !

South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, West Palm Beach, FL 33421

www.southfloridafair. com

Du 13 au 15 janvier :

RIVERDANCE



Le phénomène de danse irlandaise sera présenté sur la scène du :

Au-Rene Theater 201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/riverdance-25th- anniversary-show

Le 14 janvier:

Carmina Burana

New World Symphony, s’allie à Seraphic Fire pour vous presenter la puissante œuvre de Carl Orff qui avait lui même réinterprété des chants du 13e siècle. Un spectacle à ne pas manquer au :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/new-world- symphony/new-world-symphony- carmina-burana/

Les 14 et 15 janvier :

Florida Keys Seafood Festival

Des fruits de mer à toutes les sauces, où juste au citron vert de Key West !

www. floridakeysseafoodfestival.com

Le 15 janvier :

Surfside’s Music on the Beach

Cet événement mensuel musical gratuit est de retour sur la plage après l’interruption « covid ». En janvier ce sera Steel Drum Tropical Vibes qui se produira à 16h !

9301 Collins Ave. (Sur le sable) Surfside, FL 33154

www.townofsurfsidefl. gov/departments-services/ visit-surfside/visit-surfside- blog/business/2022/11/08/ surfside-rocks!-music-on-the- beach-event-series-expands- adds-new-genres

Le 16 janvier :

Dr. Martin Luther King Jr. Day Parade



De 11h à 17h Dr King sera comme chaque année honoré, avec la parade qui commence à 11h et reprend la route de 11 kilomètres empruntée par Dr King à Liberty City (Miami). Il y a bien entendu les marching bands, des personnalités locales, danseurs de carnaval… et une fête au Martin Luther King Jr. Memorial Park.

Northwest 54th Street and 10th Avenue

Miami, FL 33127

www. mlkparadeandfestivities.org/ 46th-annual-mlk-parade/

Le 15 janvier :

Key West Half Marathon & 5K

Pas besoin d’expliquer ce dont il s’agit !

www.runsignup.com/ keywesthalf

Le 15 janvier :

Baroque Music with the Astralis Chamber Ensemble

Et c’est à Naples que vous pourrez entendre ce concert gratuit à la :

First Presbyterian Church

5250 6th Street – Naples, FL 34102

Du 16 au 20 janvier :

The Southernmost Regatta

La régate la plus au sud des Etats-Unis se déroule dans les eaux azur de Key West, avec la possibilité de voir la course depuis plusieurs endroits.

www. thesouthernmostregatta.com

Du 17 au 29 janvier :

Tina: The Tina Turner Musical

De sa jeunesse humble à Nutbush (TN) jusqu’à la gloire : voici la vie incroyable de « Little Tina » et la débauche d’énergie qui caractérise cette reine de la soul et du rock !

Au-Rene Theater à Fort Lauderdale

www.fortlauderdale. broadway.com/

Le 18 janvier :

Shelly Berg Trio

Pianiste accompli dans les styles classique et jazz, Shelly Berg est un artiste d’enregistrement pour le Concord Music Group et une artiste du piano Steinway.

BROWARD CENTER

201 SW FIFTH AVE. FT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/index/48

Le 19 janvier :

The Glenn Miller Orchestra

Est-il encore besoin de les présenter ? Ils emmènent leurs classiques sur la scène du :

BROWARD CENTER

201 SW FIFTH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/the-glenn- miller-orchestra-2023

Du 19 au 22 janvier :

Seraphic Fire : Old / New

Ce mois-ci l’ensemble baroque chantera :

Aaron Copland: Old American Songs . Joel Thompson: Hold Fast To Dreams. Roland Carter: Lift Every Voice et Sing Betty Jackson King: Psalm 57

– 19 janvier à 19h à Naples

– Le 20 à 20h à Coral Gables (Little Flower)

– Le 21 à 19h30 à Ft. Lauderdale

– Le 22 à 16h à Miami Beach

www.seraphicfire.org

Du 19 au 22 janvier :

Naples Boat Show

Venez contempler ou jeter votre dévolu sur le plus beau des bateaux :

Sugden Regional Park

4284 Avalon Dr. Naples, FL 34112

www.miasf.org/events

Du 20 au 29 janvier :

The Cleveland Orchestra

Il vient entre autre jouer Tchaikovsky :

– Les 20 et 21 à Miami (Arsht)

– Le 23 à West Palm Beach

– Le 29 à Naples

www. clevelandorchestra.com

Le 21 janvier :

José Luis de la Paz’s Introspective

Les dernières compositions de José Luis parlent beaucoup de la pandémie, de la solitude, mais aussi de l’absurde et du surréalisme qui l’ont accompagné !

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org

Le 22 janvier :

International Guitar Night

Au programme cette année le guiratiste et chanteur canadien Juno, mais aussi Jocelyn Gould, Jesus Guerrero, Stephanie Jones, Olli Soikkeli.

Broward Center Amaturo

581 W LAS OLAS BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.internationalguitarnight.com/ north-america-tour/