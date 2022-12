Les Festivals à Miami et en Floride en janvier 2023

Festivals de jazz, de chocolat ou de gastronomie, expositions d’orchidées, d’art ou de motos vintage, salon du mariage… le mois de janvier 2023 s’annonce éclectique en Floride en la matière !

Pour les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma), consultez notre rubrique « agenda ».

– Les 31 décembre au 1er janvier à Sarasota : Sarasota Pineapple Drop. www.mustdo.com

– Les 31 décembre au 1er janvier à Estero : New’Year Art Festival. Foire artisanale dans les rues de Coconut Point. www.artfestival.com

– Les 31 décembre et 1er janvier à Boca Raton : Boca Raton Fine Art Show. Exposition d’art et d’artisanat : peintures, sculptures, argile, verre. www.artsandeducationinc.org

– Du 5 au 8 janvier à Miami Beach : South Beach Jazz Festival. Festival de jazz. www.southbeachjazzfest.com

– Les 6 et 8 janvier à Marathon : Florida Keys Celtic Héritage. www.celticheritageproductions.com

– Le 7 janvier à Fort Lauderdale : Riverwalk Stone Crab & Seafood Festival. Festival du crabe et des fruits de mer. www.lasolasboulevard.com

– Les 7 et 8 janvier à Fort Lauderdale : Las Olas Art Fair Part I. www.artfestival.com

– Les 7 et 8 janvier à Estero : Estero Fine Art Show. Exposition d’art et d’artisanat : peintures, sculptures, argile, verre, photographie… www.artsandeducationinc.org

– Les 7 et 8 janvier à Fort Lauderdale : Florida Bridal & Wedding Expo. Salon du mariage. www.flbridalshows-gf.com

– Les 9 et 10 janvier à Jensen Beach : Jensen Beach fine art & craft shows. www.discovermartin.com

– Du 9 et 15 janvier à Fort Lauderdale : Greater Fort Lauderdale Food & Wine Festival. Festival culinaire. www.gflfoodwine.com

– Du 11 janvier au 2 avril à Wellington (Palm Beach) : Winter Equestrian Festival. www.pbiec.com

– Du 12 au 14 janvier à Ochopee : Everglades Roots Festival. Festival qui célèbre le patrimoine culturel des Everglades avec musique et art. www.evergladesrootsfestival.com

– Du 13 au 15 janvier à Miami Beach : Art Deco Weekend. Festival hommage à l’Art Déco avec visites guidées, films, expositions et spectacles. www.miamiandbeaches.com

– Du 13 au 15 janvier à Miami : Tamiami International Orchid Festival. Exposition d’orchidées. www.tamiamiorchidfestival.com

– Du 13 au 29 janvier à West Palm Beach : South Florida Fair (foire de Palm Beach). www.southfloridafair.com

– Le 14 janvier à Tavernier (Keys) : Art Under the Oaks. Festival d’art. www.sanpedroparish.org

– Du 14 au 15 janvier à Crystal River : Florida Manatee Festival. Festival hommage aux manatees. www.gomanateefest.com

– Les 14 et 15 janvier à Key West : Florida Keys Seafood Festival. Festival des fruits de mer provenant de la pêche locale. www.floridakeysseafoodfestival.com

– Les 14 et 15 janvier à Delray Beach : Festival of the Arts. Festival d’art : sculptures, bijoux, boiseries, peintures… www.artfestival.com

– Les 14 et 15 janvier à Coral Gables : Beaux Arts Festival of Art. Exposition d’art avec concours, musique live, stands gastronomiques. beauxartsmiami.org

– Les 14 et 15 janvier à Davie : Flamingo Fest. Festival du flamand rose avec concours du « Fabulous Flamingo ». www.flamingogardens.org

– Du 14 au 17 janvier à Hollywood : Hollywood Greek Festival. Festival grec. www.facebook.com

– Le 15 janvier à Fort Lauderdale : Florida Flow Fest. Art, danse, cirque, acrobatie, yoga… www.flowfests.com

– Du 17 au 21 janvier à Key West : RokIsland Fest. Festival de musique. www.rokislandfest.com

– Du 18 au 22 janvier à Tampa : Florida RV Supershow. Festival des véhicules récréatifs. www.frvta.org

– Du 19 au 23 janvier à Miami Beach : The original Miami Beach Antique Show (antiquités). www.originalmiamibeachantiqueshow.com

– Les 20 et 21 janvier à Pompano Beach : Jazz Fest Pompano Beach. Festival de Jazz. www.pompanobeacharts.org

– Du 20 au 22 janvier à Englewood : Englewood Seafood & Music Festival. Festival autour des fruits de mer avec concerts de musique, marché des arts et de l’artisanat. www.paragonfestivals.com

– Les 21 et 22 janvier à Coral Gables : Chocolate Festival at Fairchild. Festival du chocolat. www.fairchildgarden.org

– Les 21 et 22 janvier à Sarasota : Sarasota Fine Art Show. Exposition d’art et d’artisanat : peintures, sculptures, argile, verre, photographie… www.artsandeducationinc.org

– Les 21 et 22 janvier à Pompano Beach : Nautical Flea Market. www.nauticalfleamarket.net

– Les 21 et 22 janvier à Miami : Pinecrest Gardens Fine Art Festival. Festival d’art. www.pinecrestgardens.org

– Du 21 au 29 janvier à Fort Lauderdale : Fort Lauderdale Art & Design Week. www.eventbrite.com

– Les 22 et 23 janvier à Boca Raton : Boca Raton Fine Art Show. Exposition d’art et d’artisanat : peintures, sculptures, argile, verre, photographie… www.hotworks.org

– Du 24 au 28 janvier à Key West : Mile 0 Fest Key West. Festival de musique appartenant à la scène musicale en plein essor de Red Dirt & Americana. www.mile0fest.com

– Du 25 au 29 janvier à Key West : Key West Food & Wine Festival.Festival pour les amateurs de gastronomie et de vins. www.keywestfoodandwinefestival.com

– Du 26 au 29 janvier à Miami : Seed Food & Wine Festival. Festival de l’alimentation naturelle. www.seedfoodandwine.com

– Du 26 au 29 janvier à Boca Raton : Boca Raton Greek Festival. Festival Grec. www.facebook.com

– Du 27 et 29 janvier à Sarasota : Sarasota Seafood & Music Festival. Festival de fruits de mer avec musique live. www.zapplication.org

– Du 27 au 29 janvier à Homestead : Annual Homestead Championship Rodeo. Festival du rodéo. www.homesteadrodeo.com

– Du 27 au 29 janvier à North Miami Beach : Everglades Bluegrass Festival. Festival de musique. www.southfloridabluegrass.org

– Le 28 janvier à Punta Gorda : Charlotte Harbor Chili Challenge Blues & Beer Festival. www.puntagordachilifest.com

– Le 28 janvier à Dania Beach : Dania Beach Vintage Motorcycle Show. Festival de la moto vintage. www.daniabeachvintagebikeshow.com

– Le 28 janvier à Tampa : The Gasparilla Pirate Festival. Célébration de l’univers des pirates, avec multiples attractions et parade. www.gasparillapiratefest.com

– Les 28 et 29 janvier à Melbourne : Melbourne Mystic Faire (mysticisme). www.mysticfaires.com

– Les 28 et 29 janvier à Port St. Lucie : Port St. Lucie Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer. www.portsaintlucieseafoodfestival.com

– Les 28 et 29 janvier à Boca Raton : Boca Raton Fine Art Show. Exposition d’art et d’artisanat : peintures, sculptures, argile, verre, photographie… artsandeducationinc.org

– Les 28 et 29 janvier à Coral Gable : Miami Arts, Culture & Heritage Months. Différents rendez-vous : The Beat Music Festival, Kids Festival, Festival of Arts, Miami Fashion Fest, Miami Beer, Wine & Spirits Festival … www.festivalandevent.com

– Les 28 et 29 janvier à Naples : Swamp Buggy Races. Festival du buggy. www.swampbuggy.com

– Les 28 et 29 janvier à Orange City : Manatee Festival. Festival en hommage à ce mammifère emblématique de Floride, avec musique, danse, gastronomie, jeux pour enfants. www.themanateefestival.com

– Du 31 janvier au 4 février à Key West : Key Western Fest. Festival de musique country. www.keywesternfest.com

