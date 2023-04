Floride : le titanesque « Corridor de la Vie Sauvage » se renforce

Nous l’avions encore mentionné le mois dernier lors de la sortie du magnifique film The Path of the Panther (le chemin de la panthère, produit par DiCaprio) : le gigantesque « Corridor de la vie sauvage » continue de se solidifier en Floride. Lancé en 2021, il a pour vocation de sanctuariser un corridor naturel traversant toute la Floride; vital pour de nombreuses espèces menacées. Cette année-là, le gouverneur DeSantis avait signé pour 400M$ de budget afin d’acquérir des terrains. Le Corridor comprend 17,7 millions d’acres (688000 hectares), dont 54% sont classé comme « protégés », et 46% sont en « aires d’opportunités » qui attendent un classement. Depuis le démarrage, 140M$ supplémentaires ont été trouvés afin de financer l’acquisition de territoires dont la totalité de la surface est supérieure à celle de Washington DC ! Et les projets se multiplient.

Le projet est totalement bipartisan, et soutenu par les fermiers : tout le monde a conscience qu’autrement la Floride sera d’ici quelques décennies intégralement recouverte de béton : la pression démographique est trop forte. Mais pour conserver sa fonctionnalité et donc la connectivité entre les différentes parties de la Floride, la fondation doit réussir à protéger 1 million d’acres supplémentaires avant 2030. Chaque mois on voit donc sur les réseaux sociaux des célébrations pour de nouvelles acquisitions et, même si le défi est incroyable, un optimisme très important existe partout en Floride. Marais des Everglades, savanes dans le nord, forêt de cyprès, prairies dans le centre, mangroves : la Floride se dépêche ainsi de protéger tout ce qui peut l’être. Car, bien entendu, la protection des espaces sauvages est aussi constitué de territoires DEJA protégés, comme les parcs nationaux et les parcs d’Etat, mais aussi d’autre projets parallèles. Ainsi, par exemple, le Army Corps of Engineers a travaillé pendant 30 ans afin de rétablir le cours initial de la Kissimmee River sur près de 50km et pour un montant de travaux supérieur au milliard de dollars ! Ce seul exemple, ou bien celui de la protection des Everglades, soulignent parfaitement à quel point les travaux écologiques, sont gigantesques en Floride.

Une soixantaine d’espèces protégées risquent de disparaître si ce corridor n’atteint pas ses objectifs, dont l’emblématique panthère de Floride. Le nombre d’individus de cette espèce a remonté un peu en sud Floride, mais elle ne sera pas sauvée si elle ne peut se redévelopper plus au nord de l’Etat. Il est donc important de sauvegarder les connexions entre les territoires.

La Fondation se fait depuis lors repérer par ses missions lors desquelles elle produit photos et films documentaires qui éblouissent constamment les internautes, et sensibilisent à ce projet indispensable. Des peintures murales ont commencé a être créées sur ce thème dans différents endroits.

Photos : la création de la fresque à Crystal River, par l’artiste Kelly Quinn (photo de gauche) :

Crédit photo : Florida Wildlife Corridor Fundation Crédit photo : Florida Wildlife Corridor Fundation

Bien entendu, vous pouvez faire des dons, ou soutenir de différentes manières ce projet crucial dans un Etat ou, chacun le sait, la nature est menacée par la présence des humains, mais aussi par les changements climatiques…. Et ça fait beaucoup de menaces ! Si vous avez des murs de disponibles, peut-être pouvez-vous proposer une fresque, ou d’autres idées !

Le minimum, c’est de les suivre sur Facebook et, si vous aimez la nature… vous ne le regretterez pas.

www.floridawildlifecorridor.org

www.facebook.com/FloridaWildlifeCorridor/

PUBLICITE :