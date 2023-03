Path of the Panther : le film événement sur la vie sauvage en Floride – A voir absolument !

La panthère de Floride est au carrefour de deux tendances : une belle renaissance, mais aussi un danger écologique qui la menace toujours et encore d’extinction. Path of the Panther est un documentaire absolument magnifique, de 89 minutes, réalisé par Eric Bendick pour National Geographic, dont le producteur exécutif est un certain Leonardo DiCaprio, et qui est sorti en salles en Floride et ailleurs. Et, s’il est un grand spectacle qui nécessite un grand écran, c’est bien celui-ci : un grand spectacle pour un grand animal dans le cadre gigantesque des Everglades, mais aussi pour une grande union humaine afin d’arriver à sauver cet animal emblématique.

Eric Bendick est un réalisateur spécialisé dans les interactions entre les hommes et la nature. Il suit ici le travail obsessionnel du photographe Carlton Ward Jr (qui a travaillé dans différents pays du monde dont l’Afrique), et qui pour l’occasion a récolté en 5 ans un demi-million d’images et 800 heures de films pris par des appareils-photos à auto-déclenchement qu’il a placé dans les Everglades et forêts du sud de la Floride. Sa quête ressemble aux obsessions du réalisateur Werner Herzog dont les personnages cherchaient l’Eldorado dans les jungles d’Amérique du Sud, dans des films comme Fitzcarraldo ou Aguirre. En Floride, le photographe Carlton Ward Jr est pour sa part en quête de fantômes nocturnes, et très spécialement celle d’une panthère femelle, spécimen qu’on n’a pas réussi à observer au nord de la Caloosahatchee River depuis 1973. Une femelle a-t-elle été assez courageuse pour traverser cette barrière naturelle entre le lac Okeechobee et Fort Myers ?

Le documentaire est une sommité d’espoirs au milieu d’un désastre écologique, et se concluant sur le succès de la création du « Corridor de la vie sauvage de Floride », il se termine par ces mots : “L’écriture du prochain chapitre nous appartient.”

En effet, il n’y aura pas de préservation de la nature sans notre mobilisation. S’il y a eu une grande mode d’achats de plaques minéralogiques afin de « sauver la panthère de Floride », depuis quelques années on n’en parle plus assez, ni de l’immense travail de conservation opéré par les agents du Refuge des Panthères (près de Naples). Or il ne faut pas considérer (du tout) que la panthère de Floride est « sauvée ». Certes, il y a plus de 200 individus dans la nature. Mais il semble qu’il soit difficile de faire grandir le nombre. En effet, la panthère a besoin de territoires, et plus elles sont nombreuses, plus elles doivent s’étendre. C’est là que le problème majeur intervient : si les autoroutes sont grillagées dans la Big Cypress (région de Naples), et le territoire assez vaste, dès que les panthères sortent de cette zone, elles sont beaucoup plus vulnérables à la cohabitation avec leur pire ennemi : la voiture.

S’il vous plaît allez découvrir le reste au cinéma ! Quelques connaissances de la langue anglaise peuvent être nécessaires, mais ne serait-ce que les images valent le détour.

Le documentaire permet aussi de vous montrer comment sont ces paysages de Floride que nous aimons tant dès que nous avons le dos tourné : peuplés de créatures magnifiques !

www.pathofthepanther.com/watch

PUBLICITE :