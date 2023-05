Floride : Une expérience de fraude au dépôt de garantie de location dans le groupe « Snowbirds » 

Tommy Beaulieu a bien voulu relater ci-après la manière dont il s’est fait voler son dépôt pour une location en Floride. Nous savons que ça arrive, puisque certains sont condamnés pour cela (notamment au Canada), mais c’était la première fois que nous entendions que c’était passé par une mise en relation sur notre groupe Facebook de Snowbirds.

Nous avons ouvert ce groupe afin de faciliter les mises en relation entre Snowbirds. Bien entendu nous ne connaissons par les dizaines de milliers de membres, et il faut donc être vigilant et respecter le b-a-ba du commerce sur internet : ne pas confier d’argent ni de coordonnées bancaires à des inconnus, et se méfier des « sites miroirs » (un site imitant un autre site). Nous avons publié une nouvelle alerte sur ce sujet dans le groupe Snowbirds. Beaucoup confondent un « site internet » et un « groupe » sur un « réseau social ». Quand vous êtes sur un « site internet » légitime, le propriétaire a une responsabilité légale engagée pour les transactions qui passent pas son site. Dans un groupe Facebook c’est différent : vous ne pouvez pas être certain de l’identité de votre interlocuteur. Surtout si vous le connaissez depuis seulement deux minutes.

Le 15 septembre, la journaliste Marie Poupart rappelait sur TVA qu’en 2021, 11.500 personnes s’étaient fait avoir en Floride par ce type d’annonce, selon le FBI, et que c’était en hausse vu qu’il y avait une raréfaction des biens en location.

Dans le cas de Tommy, il s’est fait arnaquer fin avril par une personne qui, apparemment, usurpait le nom d’une personne s’appelant « Lauren ». Nous l’avions bloquée du groupe au bout de quelques jours car elle faisait des commentaires avec des propositions commerciales rédigées en anglais, ce qui est assez incongru dans le groupe des Snowbirds francophones. Mais comme les escrocs ont toujours des offres intéressantes, malheureusement le mal était déjà fait.

Comme Tommy le demande ci-dessous, les bons conseils sont les bienvenus !

Voici l’expérience que Tommy a bien voulu nous décrire :

« Bonjour à tous, on m’a demandé de partager ma mauvaise expérience qui vient juste d’arriver.

J’ai publié il y a quelques semaines dans ce groupe une annonce pour chercher un condo/maison de 3 chambres sur le bord de la plage. J’ai une dénommée Lauren qui m’a contacté en me disant qu’elle aurait quelque chose pour moi, pour les dates en question. Elle m’a envoyé un lien VRBO de sa maison. Elle me dit vous pouvez passer directement par le site ou sinon directement par moi pour sauver les frais du site. Je suis cheap dans la vie et lorsque je peux sauver quelques sous, je le fais. Donc, je commence à poser plus de questions sur le fait que ce n’est pas tant sécuritaire mais que si elle m’envoyait des preuves de ces dires on pourrait aller de l’avant. Elle m’a fourni le certificat de localisation notarié avec son rapport de taxes à jour et autre documentation de location. Bref, tout semblait en ordre, le prix était correct, ce n’était pas une aubaine et ce n’était pas du vol.

Je signe le contrat de location et j’envoie un virement interac (seulement au canada, mais elle avait le compte de sa fille au Canada) … Je donne un bon dépôt, mais cela ne me dérange pas puisque dans le contrat de location je me fait remboursé à 100% en cas d’annulation de ma part jusqu’à 3 jours avant la date d’arrivée.

Le lendemain du virement, je vois dans ce même groupe facebook, une personne qui dénonce la dite propriétaire de la maison que c’est du scam/fraude …. je prend panique et j’appelle immédiatement ma banque pour le déclarer et tenter de ravoir mon argent … trop tard l’argent est déjà encaissé, mais ils communiquent avec l’autre institution financière et font barrer son compte.

Je joue alors à l’hypocrite avec la fraudeuse en disant que ma banque demande une photo d’une pièce d’identité, ce qu’elle refuse. Ensuite elle m’informe que la banque de sa fille lui a téléphoné pour dire que son compte a été gelé pour fraude, etc. Donc ça m’encourage puisque ma banque m’avait informé que si l’argent était toujours dans son compte, elle me reviendrait.

Une semaine plus tard, lorsque je rappelle ma banque pour avoir des nouvelles … toujours rien et ils ne peuvent rien faire de plus à part attendre un retour de l’autre banque …

La fraudeuse me réécrit cette semaine pour me dire que son compte est débloqué et qu’elle a l’argent… et m’envoie carrément chier pour mon remboursement …

Bref, morale de cette histoire, ne fait pas affaire avec des inconnus, passez par des sites autorisés. J’étais le premier à « rire » du monde qui se faisait arnaquer sur internet en disant que c’était évident et facile à éviter. Mon histoire racontée de cette façon… ça parait évident que c’est de la fraude, mais honnêtement avec la documentation légale qu’elle m’a fourni, je suis tombé dans le piège… et je n’en suis pas fier du tout, mais si le fait de raconter cette expérience permet à certaines personnes d’éviter ce piège … tant mieux!

J’ai déclaré également au gouvernement canadien la fraude et là on m’a informé que je pouvais le faire également aux USA.

Svp ne pas faire de mauvais commentaires désobligeants à mon égard, je l’ai raconté pour aider d’autres personnes et non pour me faire dire » voyons c’est évident, t’aurais pas dû, t’aurais dû faire telle ou telle chose » … je n’ai pas besoin de ce type de commentaires. Par contre, des commentaires constructifs ou qui peuvent aider à rendre ma cause plus loin sont les bienvenus. »

