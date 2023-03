Arnaques aux locations de condos en Floride : Pascal Leroy aurait fait de nouvelles victimes au Canada

On avait déjà parlé de lui il y a six ans, mais son concept d’arnaque est si facile et si lucratif que, apparemment, Pascal Leroy aurait récidivé.

Ce dont il est accusé, c’est de mettre en location des condos en Floride qui existent bel et bien… mais qui ne lui appartiennent pas du tout : il a juste copié les infos et photos. Il encaisse autant d’argent que possible, et quand les clients arrivent du Canada à leur destination en Floride, ils s’aperçoivent alors que le condo a bien été loué… mais à quelqu’un d’autre (car ici durant l’hiver tout est généralement loué longtemps à l’avance).

Ainsi il aurait fait de nouvelles victimes en Ontario et au Québec, mais c’est la police du Québec qui a mis la main dessus en premier. Il a comparu au palais de justice de Shawinigan pour une éventuelle remise en liberté, mais Leroy restera en prison pour la durée des procédures.

Le Courrier prévient régulièrement les lecteurs sur ce genre de fraudes, soulignant qu’il faut se méfier des offres trop généreuses et des personnes trop pressantes. Mais les témoignages recueillis indiquent que l’escroc inspirait confiance et se mettait en attente d’informations de ses victimes, sans les presser ni les stresser.

La généralisation des offres sur Facebook permettent de faciliter les transactions de particulier à particulier, et donc ce types d’arnaques. Il faut donc vraiment chercher à sécuriser les transactions.

Le journal Le Soleil publie des témoignages de victimes :

www.lesoleil.com/2023/02/27/location-frauduleuse-de-condos-en-floride-leroy-aurait-arnaque-jusquen-ontario-e54b6b6eb9b8ae9f8859a3bc95ea734b

