Train Brightline : les billets entre Miami et Orlando sont enfin en vente !!!

Ca y est enfin : depuis le 17 mai il est possible d’acheter des billets pour le premier train rapide entre le sud de la Floride (Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton et West Palm Beach) et l’aéroport d’Orlando, où des navettes vous attendront pour les destinations les plus importantes de la ville. Les billets en vente le sont pour la date du 1er septembre et pour le moment jusqu’au 7 janvier 2024. “Nous sommes en train de finaliser la date officielle de lancement, mais les passagers peuvent déjà réserver dès aujourd’hui pour Labor Day, Halloween et les fêtes de fin d’année jusqu’au réveillon”, explique Patrick Goddard, le président de Brightline.

Les prix débutent à 79$ (39$ pour les enfants) ou 149$ en « premium ».

Brightline va désormais être le moyen de transport le plus pratique pour faire les trajets entre les deux aglos, sachant que des millions de Sud-Floridiens vont visiter les parcs d’attractions d’Orlando chaque année, et les touristes faisant le tour de la Floride passent aussi par les deux villes. A l’inverse, les habitants de Floride centrale pourront venir en train sur les plages chaudes de Miami durant les fins de semaine d’hiver. La Floride étant la première destination mondiale de touristes, c’est donc un nombre invraisemblable de personnes qui devraient l’utiliser, et il était temps que ça existe ! La ligne devrait ultérieurement être prolongée jusqu’à Tampa Bay sur la côte ouest de la Floride.

Il va y avoir 16 aller-retours par jour, commençant très tôt le matin, avec ces temps de trajet jusqu’à Orlando : Miami est à 3h, Aventura : 2h45, Fort Lauderdale : 2h30, Boca Raton : 2h15 et West Palm Beach est à 2h.

