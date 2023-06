Les festivals à Miami et en Floride en juillet 2023

Festivals de la mangue à Miami, aérien à Pensacola, festival en hommage à Ernest Hemingway ou à la key lime pie à Key West, festival de BBQ à Marathon, le mois de juillet est un peu moins foisonnant que les mois précédents, mais il est une fois encore très éclectique !

Les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma) sont dans notre rubrique agenda.

– Du 30 juin au 2 juillet à Miami Beach : Florida SuperCon. Salon de la bande dessinée, du dessin animés, de la science-fiction, des jeux vidéo et de la culture pop. www.floridasupercon.com

– Tout le mois de juillet : Florida Guns shows. Conventions sur les armes à feu dans plusieurs villes en Floride. www.floridagunshows.com

– Du 1er au 4 juillet à Key West : Key West Mermaid Festival. Festival des sirènes proposant divers amusements, mais avec en toile de fond des sujets comme la conservation des océans et la sécurité des baignades. www.keywestmermaidfestival.com

– Les 3 et 4 juillet en Floride : Independance Day. De nombreuses festivités dans toutes les villes de Floride pour fêter la journée de l’indépendance des Etats-Unis.

– Du 5 au 8 juillet à Pensacola : Pensacola Beach Air Show (avec en vedette dans les airs la patrouille des Blue Angels de la base militaire locale). www.visitpensacolabeach.com

– Du 7 au 10, du 14 au 17 et du 21 au 24 juillet : Palm Beach Shakespeare Festival and Palm Beach County Parks and Recreation. Festival de théâtre autour de Shakespeare. www.pbshakespeare.org

– Les 8 et 9 juillet à Miami : Mango Festival. Le Fairchild Botanical Garden consacre chaque année de nombreuses activités au plus délicieux des fruits de Miami : la mangue ! www.fairchildgarden.org

– Les 14 et 15 juillet à Key West : Florida Keys BrewBQ. Festival autour du BBQ. www.keysbrewbq.com

– Du 14 au 16 juillet à St. Augustine : St. Augustine Country Festival. Festival de musique avec stands de nourriture et boissons, expositions. www.staugustinecountryfest.com

– Du 18 au 23 juillet à Kew West : Hemingway Days de Key West. L’île honore comme chaque année son ami et écrivain préféré, avec des événements et le très attendu concours de sosies ! www.fla-keys.com

– Du 21 au 23 juillet à Miami : Rolling Loud Miami. Festival de musique. www.rollingloud.com

– Du 22 juillet au 13 août à Miami : International Ballet Festival of Miami. Festival de danse classique. www.internationalballetfestival.org

– Du 26 juillet au 19 août à Jacksonville : Skaneateles Festival. Festival de musiques du monde. www.skanfest.org

– Les 28 et 29 juillet à Lake Placid : Lake Placid Caladium Festival. Festival d’été proposant de l’artisanat, des stands de bière et de nourriture, des divertissements, une exposition de voitures et de vélos. www.caladiumfestival.org

