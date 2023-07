Les concerts à Miami et en Floride durant le mois d’août 2023

Voici les concerts du mois d’août 2023 en Floride avec notamment Beyoncé, Lionel Richie, Jason Mraz et Snoop Dog.



Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

Jackson Browne



– 1er août : Fort Lauderdale

– 2 août : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

George Strait

– 2 août : Hollywood

– 5 août : Tampa

Country / Folk

Counting Crows



– 4 août : Fort Myers

– 5 août : Hollywood

– 8 août : St Augustine

– 9 août : Tampa

Alternative Rock / Indie

Pepe Aguilar



– 4 août : Sunrise

– 5 août : Orlando

Latin Music

Jesse & Joy



– 9 août : Orlando

– 11 août : St Petersburg

– 12 août : Fort Lauderdale

Latin Music

The Dirty Heads



– 9 août : Key West

– 10 août : Boca Raton

– 11 août : Cocoa

– 12 août : Apopka

Alternative Rock / Indie

10 août

Phil Wickham

Amalie Arena

Tampa

Pop Music / Soft Rock

Snoop Dogg

– 11 et 13 août : West Palm Beach

– 12 août : Tampa

Rap / Hip Hop

Jason Mraz



– 12 août : Boca Raton

– 13 août : St Augustine

Alternative Rock / Indie

Brent Faiyaz



– 12 et 13 août : Miami

Soul / R&B

Beyoncé



– 16 août : Tampa

– 18 août : Miami Gardens

Soul / R&B

17 août

Matute

James L Knight Center

Miami

Latin Music

Travis Tritt

– 17 août : Cocoa

– 18 août : Jupiter

– 19 août : Apopka

Country / Folk

The Smashing Pumpkins



– 19 août : West Palm Beach

– 20 août : Tampa

Alternative Rock / Indie

JVKE



– 19 août : Orlando

– 20 août : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

22 août

aespa

James L Knight Center

Miami

Pop Music / Soft Rock

Matisyahu



– 23 août : St Petersburg

– 24 août : Fort Myers

– 25 août : St Augustine

– 26 août : Pompano Beach

– 27 août : Cocoa

Alternative Rock / Indie

24 août

Leon Bridges

Hard Rock Live

Hollywood

Soul / R&B

Lionel Richie



– 25 août : Sunrise

– 26 août : Tampa (Arena)

Pop Music / Soft Rock

Karol G



– 25 et 26 août : Miami Gardens

Latin Music

Los Tigres del Norte



– 25 août : Estero (Arena)

– 26 août : Hollywood

World Music

Beres Hammond



– 25 août : Orlando

– 26 et 27 août : Fort Lauderdale

World Music

31 août

The Australian Pink Floyd Show

Au-Rene Theater

Fort Lauderdale

Progressive Rock

