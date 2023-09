Petits travaux et surveillance des résidences en Floride, contactez Phil Grenier, « handyman » !

Vous cherchez un bricoleur, un « homme à tout faire » en Sud Floride (Broward et Palm Beach) : ici aux Etats-Unis on dit « handyman », et vous pouvez contacter Phil Grenier. Loin d’être un amateur, Phil était contracteur de travaux à Mont-Tremblant (Québec) avant d’arriver ici sous le soleil ! Vos petites réparations et entretiens seront donc parfaitement réalisés : peinture, plâtre, céramique, petites poses de matériel, changement de serrures, par exemple pour mettre des serrures numériques, préparation aux ouragans, lavage à haute pression : il y a beaucoup de choses que Phil peut faire, nettoyer ou réparer !

Pour la surveillance et la sécurité de vos résidences

Par ailleurs, si vous avez besoin de surveiller votre résidence, aussi bien pour sa sécurité que pour d’éventuels dégâts, vous pouvez aussi contacter Phil Grenier qui vous fera alors une inspection et rapport !

Pour contacter Philippe :

561 843 5091

Grenier79.pg@gmail.com