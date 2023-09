Laure Pallez, élue de gauche des Français de Floride… n’habite toujours pas en Floride

Il y a quatre élus conseillers des Français de l’étranger en Floride. Laure Pallez qui était candidate de gauche lors de la dernière élection de 2021 (adhérente ou proche du Parti Socialiste (1), se présentait dès février 2020 comme étant une résidente d’Orlando. Toutefois, les personnes que nous avions contacté là-bas à l’époque ne la connaissaient pas (ce qui peut arriver : nous ne connaissons pas tout le monde). En tout cas, ce qui est certain, c’est que Mme Pallez travaillait à l’ambassade à Washington (DC) mais elle assurait qu’elle déménagerait en Floride si elle était élue. Or, elle a été élue en 2021… et n’a jamais déménagé en Floride. Elle y est venue à plusieurs reprises depuis le début de son mandat ; certains l’apprécient pour ses compétences, mais… elle n’est jamais venue habiter ici.

Il y a deux ans, Laure Pallez répondait déjà : « J’ai une résidence à Orlando, ce qui m’autorise à être élue dans la circonscription en toute légalité. Pour le reste c’est ma vie privée et je suis en train de m’organiser au mieux dans l’intérêt de mes administrés mais aussi et surtout de ma famille».

Est-ce légal ? Oui. Ceux qui se posent des questions parlent plutôt d’un problème « moral ». Autre problème, il se dit que Laure Pallez n’habiterait plus même aux Etats-Unis ! Questionnée sur le sujet, elle répond à notre journaliste « Bonjour, intéresse donc toi plutôt à cela » en envoyant en pièce jointe une présentation d’un livre qu’elle va commercialiser en janvier prochain. Puis : « Je te répondrai le 17 septembre 2023 » (2).

Les trois autres conseillers consulaires sont unanimes (Franck Bondrille (président du conseil consulaire), Axelle Gault et Aline Martin O’Brien) : « si elle n’habite plus aux Etats-Unis ce serait vraiment grave qu’elle reste élue à Miami ».

Aline Martin O’Brien vient justement de lancer son site internet sur lequel elle se présente (3). Quand on clique sur l’onglet « programmes » apparaît une fenêtre demandant aux Français de l’étranger : « Pensez-vous que les élus doivent avoir leur résidence dans leur circonscription? ». Ce n’est pas un hasard, depuis l’élection Aline est très remontée contre cette situation sur laquelle elle avait déjà demandé des explications. « Si c’est vrai que Laure a déménagé en France elle devrait démissionner comme elle l’a fait précédemment quand elle était élue en Chine« , ajoute-t-elle.

Axelle Gault, précise que, « à titre personnel je l’aime bien, et c’est justement à ce titre que je lui avais demandé de démissionner en novembre 2021 quand j’avais appris qu’elle n’habitait toujours pas en Floride, pour justement éviter ce genre de presse à son égard. Aujourd’hui nous sommes à mi-mandat et à ma connaissance la situation n’a pas changé. »

Est-ce déontologique ou pas ? Il faudrait questionner un déontologue !

En tout cas, quatre élus bénévoles pour un Etat aussi grand que la Floride, c’est assez peu de représentants : quand l’un est absent(e)… ça se voit (4).

D’autant que Mme Pallez s’était présentée avec six colistiers résidant en Floride, dont certains sont connus pour leur engagement, et qui sont à priori aptes à exercer cette fonction.

Gwendal Gauthier

Directeur du Courrier des Amériques

1 -De gauche, oui mais : en novembre 2021 Laure Pallez était numéro 2 de la liste d’Olivier Piton pour les élections à l’AFE, Olivier Piton étant connu pour avoir été le représentant de l’UMP (droite) aux Etats-Unis. La gauche avait des listes concurrentes, mais Mme Pallez assurait toutefois que la liste Piton était une « liste indépendante »…

2 – Mme Pallez a été relancée sur le sujet le 18 et le 20 septembre. Cet article est donc publié sans sa réponse le 20 septembre.

3 – www.alinemartinobrien.com

4 – Le candidat battu, arrivé 10 voix derrière Mme Pallez à cette élection de 2021, habitait à Miami, et il s’était déplacé sur des centaines d’événements durant le mandat précédent…

