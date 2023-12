Les plus belles « sandbars » (barres de sable) en Floride

Ah, la Floride a bien des atouts, mais aller s’échouer en bateau sur une « sandbar » et passer la journée à danser les pieds dans l’eau en descendant quelques bières (restez raisonnables !) c’est une tradition chaque fin de semaine pour des dizaines de milliers de Floridiens. Pour être plus précis, vous pourrez y voir pas mal de curiosités, mais généralement les gens en vont pas là pour observer la nature : ce n’est pas l’endroit où on va non plus pour être au calme !

Les « sandbars » sont situées près de certains estuaires de rivières ou de bras de mer ou dans les baies, et elles ne sont visibles qu’à marée basse, mais le reste de la journée il est tout de même parfois possible d’y tenir debout. Et elles donnent de magnifiques couleurs dégradées à la mer !

Si vous allez sur les barres de sable dans les villes, alors il y a la police qui surveille, et si la sandbar est très fréquentée, alors vous avez des pontons livrant des pizzas ou autres encas ou rafraichissements.

On ne met pas ici le sud-ouest de la Floride, mais vous pouvez y trouver des îles merveilleuses pour le bateau, notamment les Ten Thousand Islands. Alors, à votre bateau, jet ski, kayak ou paddleboard !

1 – Great White Heron National Wildlife Refuge

C’est le plus bel endroit de Floride, immense, au nord des Lower (Keys) à 20mn de bateau au nord de la (seule) route des Keys, sur les cinquante kilomètres avant d’arriver à Key West. Les îles et barres de sable aux couleurs incroyables s’appellent Mud Keys, Marvin Key, Snipe Keys, Sawyer Keys, Content Keys, Jewfish Basin : c’est une réserve naturelle avec des dizaines d’îles et c’est beau à couper le souffle et il y a peu de tourisme en raison des difficultés d’accès (hauts fonds, marées changeante, distance de Key West…).

Ceci dit dès que vous voyez un groupe de bateaux, vous savez que c’est là que ça se passe, mais ce n’est pas très difficile de s’y retrouver : tout est beau dans la réserve !

Les pros du tourisme emmènent plutôt les touristes à :

2 – L’ouest de Key West :

L’île de Boca Grande c’est vraiment celle des cartes postales. Elle comprend aussi un lagon dans la mangrove, et pas loin il y a la possibilité de plonger sur un banc d’éponge et de corail, c’est donc le spot préféré pour emmener les touristes. Il y a deux autres endroits avec de beaux bancs de sable : Woman Key (juste à côté) et la Sand Key Lighthouse.

3 – Ailleurs dans les Keys :

La barre de sable d’Islamorada est très fréquentée durant les fins de semaines. On compte aussi d’autres endroits, des petites îles magnifiques comme Picnic Island et des barres de sable à Marathon, Lower Matecumbe, sans oublier les Mosquito Sands au sud de Key Largo.

4 – Les barres de sable de Miami

C’est assez simple : il y en a une au nord (Haulover sandbar près de Sunny Isles) et une au sud : Nixon Sandbar. En fin de semaine ce sont de véritables villages flottants qu’on y retrouve, avec énormément de fêtards et de musiques latines !

Photos à Haulover Sandbar :

Fêtes sur les bateaux sur la barre de sable de Haulover Sandbar à Miami Beach en Floride Fêtes sur les bateaux / Haulover Sand Bar / Miami Fêtes sur les bateaux sur la barre de sable de Haulover Sandbar à Miami Beach en Floride

C’est un peu un incontournable de Miami et ça fait partie de sa réputation ! Attention la nuit il y a souvent des accidents avec les touristes ivres en bateau, malgré l’omniprésence de la police, mais sinon c’est plutôt sympa et c’est à faire en même temps que d’autres sites touristiques de la baie de Biscayne (petites îles…).

5 – La barre de sable de Fort Lauderdale

Les bateaux se rassemblent à l’intersection de l’Intracoastal et de la New River.

La Sandbar (barre de sable) de Fort Lauderdale La Sandbar (barre de sable) de Fort Lauderdale La Sandbar (barre de sable) de Fort Lauderdale La Sandbar (barre de sable) de Fort Lauderdale

6 – Peanut Island (Palm Beach)

Il y a une barre de sable juste à côté de Peanut Island, dans la baie de Palm Beach. Vous pouvez y aller à pieds depuis l’île à marée basse (ça touche la plage nord de l’île en fait). Il faut toutefois en premier gagner l’île de Peanut Island : il y a des navettes au port de West Palm Beach pour quelques dollars et 5 minutes de traversée.

Vous y trouverez de belles concentrations de bateaux en fin de semaine (avec une très grande concentration de drapeaux « Trump ») (mais pas que !) et généralement un bon état d’esprit !

Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride. Fêtes endiablées sur la barre de sable de Peanut Island en Floride.

7 – Les sandbars sur l’Indian River

Au nord de Palm Beach on appelle « Indian River » la rivière intracostal. On trouve de belles barres de sable à Jupiter (croisement avec la Loxahatchee River), à Tequesta (Tequesta Sandbar), à Stuart et on a particulièrement un coup de cœur pour celle de Fort Pierce, car il y a un véritable labyrinthe de mangrove avec de petites îles avec plages : un délice !

Plus au nord, à New Smyrna Beach vous trouverez aussi des barres de sable et des îles autour de Disappearing Beach (dont Tata Island en plan B après Disappearing).

Photos de la barre de sable de Fort Pierce :

Îles de Fort Pierce en Floride Îles et Mangrove de Fort Pierce en Floride

8 – St George River (Jacksonville)

L’embouchure de la Fort George River est l’un des plus beaux endroits du monde, et les bateaux se concentrent près de la magnifique Kingsley Plantation. Mais à marée basse il y a aussi beaucoup de monde près de la jonction entre la St George River et la St Johns River. Si vous n’y êtes jamais allé… c’est 5 étoiles (sans même parler des plages à côté, de la réserve naturelle etc : lisez notre guide de Jacksonville !).

Nos photos de la route scénique Hecksher Drive à Jacksonville Kingsley Plantation à Jacksonville Nos photos de la route scénique Hecksher Drive à Jacksonville Nos photos de la route scénique Hecksher Drive à Jacksonville Kingsley Plantation à Jacksonville Nos photos de la route scénique Hecksher Drive à Jacksonville

9 – Orlando

Il y a des concentrations de bateaux près du Lake George, en plein milieu de la Floride, à Silver Glen Run et à Salt Spring. C’est surtout pour les locaux, mais c’est original donc on le mentionne !

10 – Tampa Bay

Entre les îles et les barres de sable, vous n’avez que l’embarras du choix ! Anclote Key est à couper le souffle, et toutes les barres de sable dans la région jusqu’à Caladesi Island. Passage Key est au large d’Anna Maria Island, en plein milieu de l’estuaire de Tampa Bay, que vous pouvez visiter avec la merveilleuse Egmont Key ou la barre de sable au nord de Fort De Soto : c’est beau, beau, beau.

Vous avez aussi de belles barres de sable dans les villes, assez fréquentées, comme St John’s Pass (Treasure Island) ou Jewfish Key Sandbar (Anna Maria Island), et encore Sand Dollar Island qui est plus au sud, à Sarasota Beach.

11 – Crab Island

Sur la Panhandle de Floride, un pont sépare Destin de Fort Walton Beach. Crab Island se trouve au nord de ce pont. En fin de semaine il y a des centaines de bateaux, c’est très impressionnant (quand il ne fait pas trop froid), notamment durant le Spring Break. Il faut dire que la Panhandle est la plage obligatoire pour les Etats situés plus au nord. En tout cas Crab Island est vraiment symbolique de cet état d’esprit Floridien !

