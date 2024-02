Venez nombreux au Swiss Miami Golf Open 2024 !

La Swiss-American Chamber of Commerce organise son tournoi de golf 2024 : une excellente occasion pour venir découvrir l’un des plus beaux terrains de golf de Miami, mais aussi de rencontrer les ressortissants suisses (et leurs amis : c’est bien évidemment ouvert à tous !).

C’est 250$ par personne (900 pour une équipe de 4) et ça inclut le golf et le déjeuner. Le golf sera au format scramble, par équipe de 4 joueurs. Il y aura des récompenses pour l’équipe gagnante, mais aussi des prix individuels.

Il est possible pour les entreprises de sponsoriser l’événement.

Le 22 mars 2024 à 8h30

(déjeuner à 13h30) au :

Crandon Golf Key Biscayne

6700 Crandon Blvd, Key Biscayne, FL 33146

Plus de détail et inscription sur le site internet de la chambre de commerce :

www.saccfl.com/swiss-miami-golf-open-2024/

