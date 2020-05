Apoxee et Owahee : des chemins parfaits pour randos et vélos à West Palm Beach

Le dépaysement est assez saisissant : vous sortez à peine de la ville (West Palm Beach), et vous voilà en quelques secondes à peine immergés dans les Everglades ! Apoxee Trail et Owahee Trail sont parmi les plus beaux circuits à pratiquer à vélo en sud Floride. A pieds il y a compétition, mais à vélo dans la nature, à notre avis c’est le mieux (avec Riverbend park et Loxahatchee Refuge). Tout est gratuit, et le parking est le même pour les deux trails. Vous y trouvez une carte, et les chemins sont très bien balisés. Le parking est à 5mn de l’autoroute Turnpike. Vous pouvez y marcher ou faire du vélo aussi longtemps que vous voulez, mais comptez au moins deux heures si vous voulez bien en profiter.

Vous y verrez de très nombreuses espèces d’oiseaux. Faites attention aux lézards de deux mètres de long avec de grandes dents : ce ne sont pas des lézards !

– Apoxee Wilderness Trail est un petit système de sentiers serpentants dans les marécages, avec de jolis systèmes de ponts et passerelles. Durant l’été il est souvent inondé (et moustiqué !!).

– Owahee Trail est un système de digues entourant Apoxee. Elles sont praticables toute l’année. Attention, si Apoxee est inondé, vous pouvez pratiquer Owahee en vélo, mais à pied en revanche c’est très long.

Les digues d’Owahee, c’est moins l’aventure qu’Apoxee, mais c’est quand même pas mal en vélo. Bon à savoir sur Owahee : quand vous rejoignez l’extrémité opposée d’Apoxee, vous pouvez alors vous rendre sur le très beau board walk d’Apoxee, y compris l’été quand les chemins sont inondés).

Ces sentiers sont gérés par le parc Grassy Waters Preserve (voir nos photos) qui est tout proche. Voir leur site internet

L’adresse du parking est : 3125 N Jog Rd – West Palm Beach, Florida 33411

Notre galerie photo d’Apoxee et Owahee :