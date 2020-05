Send an email

Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en Juin 2020

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime et Netflix pour ce mois de Juin 2020 aux Etats-Unis.

Comme pour le mois de mai, il y aura des films non prévus, qui sortiront en VàD au lieu de pouvoir sortir au cinéma. A l’opposé, certaines productions n’ont pu être montées en raison des confinements. Mais pour le moment voici ce qui est prévu :

Apple TV+

En juin :

Greyhound

Un film de George Krause, écrit par Tom Hanks, sur la Seconde Guerre Mondiale : la carrière d’un officier de la Navy qui se retrouve commandant du destroyer Greyhound durant la bataille de l’Atlantique. Tom Hanks joue le rôle principal.

Le 19 juin :

Dads

Un documentaire qui explore les rôles des pères dans la société moderne, et qui compare les relations père-enfant de personnes célèbres ou inconnues, dans différents pays.

Disney+

Disney Gallery : The Mandalorian

Un documentaire en huit épisodes sur la série à succès dérivée de Star Wars : The Mandolorian.



Disney Gallery: The Mandalorian | Official Trailer | Disney+

Le 12 juin :

Artemis Fowl

Basé sur le livre d’Eoin Colfer, cette aventure fantastique et envoûtante est dirigée par Kenneth Branagh. Il suit le voyage d’Artemis Fowl, 12 ans et descendant d’une longue lignée de cerveaux criminels. Alors qu’il cherche à retrouver son père qui a mystérieusement disparu, Atermis découvre une ancienne civilisation souterraine : le monde incroyablement avancé des fées. Déduisant que la disparition de son père est en quelque sorte liée à ce monde féerique secret et reclus, Artemis concocte un plan dangereux – si dangereux qu’il se retrouve finalement embrouille avec les toutes-puissantes fées.

Amazon Prime Originals

Comme d’habitude Amazon tarde à communiquer sur ses prochaines sorties, mais voici ce qu’on en sait :

Début juin :

Alex Rider

Les médias britanniques ont annoncé que Prime dévoilerait le 4 juin 2020 huit épisodes du jeune espion Alex Rider, recruté par le MI6 pour enquêter sur la mort de son oncle.

En juin :

Gulabo Sitabo

Une drame familial indien avec Amitabh Bachchan qui a l’air assez attendue.

Le 4 juin :

El Presidente

Une « dramédie » en huit épisodes replongeant dans le “FIFA Gate”, le scandale de corruption de 2015, et son début au Chili.

NETFLIX

Le 2 juin :

Fuller House (cinquième saison)

Il va falloir dire adieu aux trois glorieuses ladies de Fuller House c’est la dernière saison.

Le 4 juin:

Baki (3e partie)

Baki Hanma, légende des arts martiaux, est de retour. Si vous voulez que vos adolescents deviennent débiles, surtout laissez les regarder ça.

Le 5 juin :

The Last Days of American Crime (film)

Un sombre thriller basé sur la bande-dessinée du même nom. Ca se passe dans un futur proche et ça suit la carrière criminelle de Graham Bricke (Édgar Ramírez).

Le 10 juin :

Lenox Hill (saison 1)

Une docusérie particulièrement d’actualité puisqu’elle décrit la vie au Lenox Hill Hospital in New York (tournée avant la crise de covid-19).

Le 12 juin :

Pokémon Journeys: The Series

Ce sont les 23e séries de Pokemon Journeys qui arrivent sur Netflix.

Le 18 juin :

Kipo and the Age of Wonderbeasts (saison 2)

La saison 1 était un succès en janvier dernier, donc voici d’ores et déjà la saison 2 !

Le 19 juin :

Father Soldier Son (documentaire)

Un docu du New York Times qui suit une famille de militaires dont le père est blessé en Afghanistan.

Le 24 juin :

Athlete A (documentaire)

Il est annoncé comme un document sur les abus de Larry Nassar dans l’équipe américaine de gymnastique.

En juin :

It’s Okay Not To Be Okay

Voici un drame coréen qui s’annonce déjà comme un succès, notamment en raison de sa production et de la présence des stars Kim Soo-hyun et Seo Ye-ji.