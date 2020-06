Joanne Lavigne devient directrice de la succursale Natbank de Pompano Beach

Natbank, National Association annonce la nomination de Joanne Lavigne, en tant que Directrice de la succursale de Pompano Beach :

« Nous sommes ravis d’accueillir Joanne dans l’équipe Natbank. Joanne apporte avec elle une vingtaine d’années d’expérience bancaire exercées tant au Canada qu’aux États-Unis. Elle a, entre autres, occupé un poste de vice-présidente des services bancaires privés, de directrice principale des relations client, directrice de succursale et conseillère hypothécaire transfrontalier.

Joanne s’est distinguée par son leadership, ses qualités relationnelles, sa propension à l’action et son souci du service client. Son expertise en développement des affaires et en gestion des opérations lui a valu une reconnaissance dans Forbes Magazine pour avoir développé la banque la plus rentable dans les 6 premiers mois suivant son ouverture.

Joanne a étudié l’administration des affaires à l’Université McGill. Elle détient un certificat de l’American et du Canadian Institute of Banking ainsi qu’une certification de planificatrice agréée du College for Financial Planning.

« Mme Lavigne représente notre culture et notre passion pour les clients et nous sommes ravis qu’elle continue son cheminement de carrière chez Natbank » a déclaré Paolo Pizzuto, Président du conseil d’administration et intérim Président de Natbank.

Quant à Madame Maria-Rosa Rosarini, elle sera en fonction à titre de Directrice des opérations de prêts sous la gouvernance du Vice-président Crédit et Officier de prêts, Monsieur Régis Sellier.

Dans l’exercice de ses nouvelles fonctions et durant sa période de transition, Joanne pourra compter sur les judicieux conseils de Madame Rosarini et Madame Karen François Céant, Directrice de succursale de Hollywood ainsi que de la solide équipe d’experts de Natbank.

À propos de Natbank, National Association

Natbank, N.A., une filiale à part entière de la Banque Nationale du Canada, elle offre une gamme de produits et services bancaires destinés aux particuliers et aux entreprises. Présent en Floride depuis 1994, Natbank, N.A. a trois succursales à Boynton Beach, Hollywood, et Pompano Beach, et s’appuie sur l’expérience de quelques 40 experts. Natbank, N.A. est réglementé et supervisé par divers organismes, y compris le Bureau du contrôleur de la monnaie, de la réserve fédérale et la société d’assurance-dépôts fédérale. Aux États-Unis, ces organismes sont chargés de surveiller les banques à chartes nationales pour le respect des lois et règlements. Natbank doit également se conformer aux exigences du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Pour plus d’information, visitez www.natbank.com

À propos de la Banque Nationale du Canada

La Banque Nationale du Canada, qui a célèbré son 160e anniversaire en 2019, est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets aux consommateurs, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises sur son marché central, tout en offrant des services spécialisés à ses clients ailleurs dans le monde. Banque nationale offre une gamme complète de services bancaires, y compris la vente au détail, les entreprises et les banques d’investissement. Il est un acteur actif sur les marchés internationaux de capitaux et, par l’intermédiaire de ses filiales, est impliqué dans le courtage de valeurs mobilières, l’assurance et la gestion de patrimoine aussi bien que la gestion de fonds mutuels et de régime de retraite. La Banque nationale a près de $135 milliards d’actifs et, avec ses filiales, emploie 17 772 personnes. Les titres de la Banque sont cotés à la bourse de Toronto (Na: TSX). Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de la Banque à www.NBC.ca. »