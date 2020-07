Communiqué du Grand Orient de France en Amérique-du-Nord

Le GODF, loge maçonnique française, est présente dans plusieurs des Etats-Unis et Canada. Il communique :

« Les crises générées par le Coronavirus ou les récentes émeutes raciales qui ont perturbé le début de cette année nous interrogent… Les Francs-maçons et les Franc-maçonnes entendent participer au questionnement de tout citoyen sur un monde de demain plus juste, plus humaniste et plus vivable. Ils veulent redonner chair et substance à l’utopie de la « fraternité universelle » dont ils sont porteurs depuis leur origine. Pour ceux résidants en Amérique du Nord, ils le font dans des Loges selon les conditions autorisées pendant la pandémie ou en utilisant des moyens de communication modernes.

Ils et elles y œuvrent dans l’espace particulier des Loges avec leur méthode de réflexion maçonnique basée sur la pensée, la recherche, l’écoute et la tolérance. Ce travail qui se pratique dans la liberté de conscience absolue sans exclusion aucune caractérise la Franc-maçonnerie libérale et adogmatique, dite « continentale », que le Grand Orient de France, puissance symbolique régulière souveraine, représente dans le monde.

Grâce à leur démarche initiatique, les Maçons et Maçonnes du Grand Orient de France contribuent à l’amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’Humanité.

Ni une église, ni un club d’intérêt, ni une secte, le Grand Orient de France n’a rien en commun avec l’American Freemasonry tel qu’elle s’affiche et est pratiquée aux USA, même si leurs origines sont communes.

Les initiés français ou francophones se retrouvent dans les Ateliers du Grand Orient de France à New York, Montréal, Los Angeles, Washington, San Francisco, Baltimore ou Fort Lauderdale, parfois en provenance d’États limitrophes (NH, VA, NC, GA, TX, AL…). Des Frères et des Sœurs d’autres pays (Colombie, Équateur, Chili, Argentine, Italie, USA…) participent également aux travaux des Loges qui peuvent aussi se tenir en anglais comme en Floride ou dans les 3 Loges de la Grande Loge Féminine de Belgique (à New York, Washington et Los Angeles) qui partagent les valeurs humanistes et universalistes du Grand Orient de France sur le territoire Nord-Américain.

Pour rejoindre ces espaces philosophiques et philanthropiques ou pour participer aux travaux pour les membres se trouvant nouvellement en Amérique du Nord, n’hésitez pas à visiter le site internet spécifique des Loges de cette région www.godf-amerique.org et à nous contacter pour toutes informations complémentaires. »

