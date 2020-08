Floride : Enfin, la courbe du coronavirus est très fortement à la baisse

L’épidémie de covid-19 baisse rapidement en Floride. Au printemps, durant le confinement, la situation y avait été assez calme, en tout cas en comparaison avec d’autres Etats des USA ou encore d’autres pays. Et puis, depuis la fin du mois de juin, l’Etat a battu tous les records : plus de 10 000 nouveaux cas par jour, entraînant une multiplication des hospitalisations et des décès (il y a 9539 morts depuis mars).

L’évolution des nouveaux cas en Floride (jusqu’à hier) :

La baisse de l’épidémie était donc d’autant plus attendue. Elle se faisait sentir depuis le début du mois d’août, mais les statistiques sur le sujet ont été perturbées à ce moment-là par la fermeture des centres de dépistage de Miami, en raison du proche passage de l’ouragan Isaias. Il y avait une baisse du nombre de cas, mais il n’était pas certain qu’elle soit liée à un réel recul de l’épidémie. Mais aujourd’hui c’est plus clair : il n’y a depuis lors pas eu une seule journée avec un nombre de nouveaux cas supérieur à 10 000. En moyenne, ça a oscillé entre 5000 et 10 000 cas durant deux semaines. Et puis hier (le 16 août) « seuls » 3779 nouveaux cas étaient annoncés. Enfin, aujourd’hui (17 août), le nombre de nouveaux cas n’est plus que de 2678 ! Une si « faible » quantité n’avait plus été observée depuis le mois de juin. Il est donc aujourd’hui permis de dire qu’il y a une « courbe en baisse assez forte », même si bien entendu ce n’est pas terminé. Le nombre d’hospitalisations baisse, lui aussi, mais bien entendu il faudra attendre un peu pour que la courbe des décès suive les autres tendances.

Pour avoir les données statistiques sur l’épidémie en Floride : www.floridahealthcovid19.gov

L’évolution des nouveaux cas aux Etats-Unis (jusqu’à hier) :

Au niveau des Etats-Unis, la courbe est également à la baisse, même s’il y a toujours deux fois plus de nouveaux cas par jour qu’il n’y en avait au printemps.

L’été 2020 n’aura pas été le meilleur de l’histoire de la Floride : record de covid-19, absence de touristes internationaux, conséquences économiques épouvantables, alertes ouragans arrivant avec un mois d’avance, échouage régulier de sargasses, sans oublier les millions de poissons morts (et les odeurs qui vont avec) depuis quelques jours à Miami en raison de la température élevée de la baie de Biscayne.

En Floride, la rentrée scolaire doit se dérouler dans les prochains jours, mais pour la plupart des écoles elle sera faite « en ligne » seulement. En attendant une amélioration durable qui, peut-être, se profile enfin.

Voir aussi :

– Notre chronologie de l’épidémie en Floride

– Rejoignez notre groupe Facebook d’entraide pour les francophones aux USA (que vous ayez besoin d’aide ou de conseils ou bien si vous pouvez en donner) (donc ça concerne tout le monde

– Voir nos différents articles et pages de conseils sur la crise du coronavirus aux USA

PUBLICITE :