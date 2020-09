Portait : Kéthévane Gorjestani, correspondante de France 24 à Washington

Kéthévane Gorjestani est journaliste à France 24 depuis 2010, la chaîne française d’information internationale. Durant plusieurs années Kéthévane a couvert en anglais et en français l’actualité internationale politique, économique et sportive. En 2016, elle devient chroniqueuse sport pour la chaîne Anglophone avant de prendre la correspondance de Washington l’année dernière.

par Sophie Jajanashvili



Fondatrice de media groupe SPEECH à New York

A l’obtention de sa licence de droit en France, c’est son frère, Teymouraz Gorjestani qui l’a aidée à se lancer dans le journalisme, avec un conseil: connaître la réalité du métier avant de choisir cette voie.



Pendant 2 ans, Kéthévane effectue de nombreux stages à Paris, à Londres et à New York, avant d’obtenir le double diplôme de l’École de Journalisme de l’Université de Columbia à New York et de l’École de Journalisme de Sciences Po. Ce qui l’intéresse particulièrement, ce sont les questions internationales et le sport.

Dès la fin de ses études, elle postule à France 24 et est embauchée comme pigiste bilingue. Aujourd’hui, elle travaille à Washington et son éducation franco-américaine l’aide beaucoup dans l’exercice de son métier.

“J’ai toujours su que je travaillerais aux Etats-Unis un jour. Il y a un an, l’un de mes chefs m’a demandé si un poste à Washington m’intéressait et bien entendu j’ai dit oui”- se rappelle Kéthévane.

A Washington, elle travaille en partie dans le studio qu’elle a installé chez elle. De là, elle assure ses directs pour la chaîne anglophone sur l’actualité américaine. Sur le terrain, elle travaille également seule, mais aussi en équipe pour couvrir les grands évènements.



Couvrir les élections américaines est un événement majeur pour tout journaliste politique. Et, en France, tout le monde s’intéresse à ce qui se passe dans l’actualité américaine. Kéthévane passe ainsi en direct plusieurs fois par jour à l’antenne. « Le journalisme est le métier le plus génial du monde. Mais il requiert un énorme travail de veille. C’est à mon sens l’aspect le plus difficile et le plus lourd du métier. Pour être journaliste, il faut que ce métier soit unepassion, car vous rencontrerez de nombreux obstacles. Si vous êtes une femme, on vous dira que vous n’êtes pas faite pour le sport… Si vous êtes dans le sport, on vous dira que vous ne pouvez pas faire de politique… Donc vous devez avoir un objectif… et c’est cet objectif qui vous donnera la force de surmonter ces difficultés.« – conseille Kéthévane Gorjestani aux futurs journalistes.

Kéthévane est Franco-américano-géorgienne, elle est née à Washington. Sa mère, Salomé Zourabichvili, ancienne diplomate française a la petite particularité d’être l’actuelle présidente de la Géorgie.

