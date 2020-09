« The Social Dilemma » : ou comment les réseaux sociaux nous manipulent (documentaire sur Netflix)

Un missile nucléaire vient d’être tiré sur les réseaux sociaux. Et c’est Netflix qui a ouvert le feu en le diffusant à grande échelle.

Pour la plupart des gens, les réseaux sociaux sont de sympathiques moyens de communiquer avec leurs proches ou de découvrir des personnes et des productions culturelles et infos qu’ils apprécient. Netflix interroge ici des responsables ou ex-responsables de la monétisation et des algorithmes de Google, Facebook, Twitter, Youtube etc… qui expliquent dans le détail comment les réseaux n’ont – a contraire – d’autre but que de gagner de l’argent en « manipulant » les internautes et, la plupart du temps, sans que ces derniers ne s’en aperçoivent, afin qu’ils y passent plus de temps et voient plus de publicités. « The Social Dillema » revient aussi sur les conséquences néfastes que cette course au gain provoque : radicalisation politique, fausses nouvelles, dépressions, atteintes à la vie privée etc (1)…

Si elles sont de mieux en mieux connues, ces manipulations ne sont toutefois pas nouvelles. Et les pouvoirs publics n’ont quasiment jamais rien fait pour limiter ou les éviter.

C’est sorti le 9 septembre sur Netflix, ça dure 1h33 et c’est réalisé par Jeff Orlowski. C’est en anglais mais avec sous-titres français disponibles.

– 1- Chaque chose en son temps, mais on aurait apprécié que quelqu’un se soucie également du vol de propriété intellectuelle par les réseaux sociaux (rappelons qu’ils ne rémunèrent strictement aucun journaliste et que pourtant vous pouvez à peu près tout y lire).

