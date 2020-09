Un projet de Fondation francophone « NOUS » à La Nouvelle-Orléans

En juin dernier une annonce a été faite sur une page Facebook « NOUS NOLA » pour le lancement d’une fondation « non profit » du même nom à La Nouvelle-Orléans. Partant du constat que la langue française se redéveloppe bien en Louisiane, ils souhaitent ainsi faire la promotion des cultures française et créole à La Nouvelle-Orléans (1).

Selon leur site internet, les deux co-fondateurs de « NOUS » sont Scott Tilton, natif de La Nouvelle-Orléans, et Rudy Bazenet, résident de la ville mais originaire de France.

Au nombre des projets, NOUS prévoit la création d’un café, d’une boutique, d’une plateforme digitale pour la promotion des initiatives locales et l’échange, la tenue d’événements et ateliers etc…

Et ils comptent débuter une campagne de levée de fonds afin de financer tout cela.

1 – A noter qu’il y a bien entendu déjà une importante Alliance Française qui est présente à La Nouvelle-Orléans, œuvrant dans les domaines linguistique et culturel.

