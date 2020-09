Amy Coney Barrett choisie par Tump pour siéger à la Cour Suprême des Etats-Unis

Elle était la « numéro 1 » des pronostics, et effectivement (selon le New-York Times, Fox News et CNN) c’est Amy Coney Barrett qui sera nommée ce samedi afin de remplacer le siège vacant de Ruth Bader Ginsburg à la Cour Suprême des Etats-Unis. Ce sera au Sénat de l’auditionner et de confirmer ou d’infirmer sa nomination.

Née le 28 janvier 1972 à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), Amy Coney Barrett est une juge fédérale américaine siégeant à la cour d’appel des États-Unis pour le septième circuit (Chiago) depuis le 2 novembre 2017 et sa nomination par le président Donald Trump.

Après ses études secondaires en Louisiane elle a entre autres étudié le droit à l’Université catholique de Notre Dame (Indiana). Elle est mariée et mère de sept enfants, dont deux ont été adoptés. Elle est affiliée à l’association « Federalist Society » qui rassemble des conservateurs et libertariens. Elle était pressentie comme potentiellement

Amy Coney Barrett est proche d’un mouvement catholique « charismatique ». Si elle devient « justice » (juge à la Cour Suprême) à la place de Ruth Gimberg (qui était progressiste), la plus haute instance judiciaire américaine deviendrait en conséquence à majorité nettement conservatrice de six juges contre trois. Rappelons que les élus restent Justice toute leur vie (1), l’enjeu est donc considérable, car elle est la troisième Justice nommée par Donald Trump depuis le début de son mandat (après en 2017 et en 2018).

La procédure est la suivante : la nominée est auditionnée par la Commission Justice du Sénat qui transmet (ou pas) à une audition par le Sénat tout entier, qui décide (ou pas) de procéder au vote permettant de confirmer la nominée à son poste de « Justice ».

– 1 – Ou jusqu’au moment où ils décident de prendre leur retraite.

