Enola Holmes : la jeune sœur de Sherlock atterrit sur Netflix !

Enola est l’acronyme de « alone » (seule) et c’est effectivement d’un caractère assez solitaire (et sauvage) qu’est la jeune sœur adolescente du déjà célèbre Sherlock Homes. Son enquête à elle l’emmènera à quitter son manoir de la campagne anglaise de la fin du XIXe siècle, pour aller à Londres y rechercher sa maman mystérieusement disparue.

Les fans de Stranger Thing avaient pu deviner le talent de superstar de Millie Bobby Brown (qui y joue le rôle de « Eleven ») et, effectivement, elle est explosive malgré son jeune âge… A 16 ans, Millie est coproductrice de ce bon film qui a été racheté par Netflix alors qu’il ne pouvait pas sortir en salles pour cause de covid. Enola Holmes a été éalisé par Harry Bradbeer et il dure 123 minutes !

