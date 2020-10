La Californie rend obligatoire la présence des minorités à la direction des grandes entreprises

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promulgué une loi le 30 septembre obligeant à partir de 2022 les entreprises cotées basées dans son Etat à avoir au sein de leur comité de direction une ou plusieurs personnes issues d’une minorité ethnique ou d’orientation sexuelle. Le quota est fixé à une, deux et trois personnes issues d’une minorité pour les comités de direction composés de respectivement quatre (ou moins), cinq à neuf et plus de neuf membres. Cette loi fait suite à celle de 2018 qui rendra obligatoire à partir de 2021 la présence de femmes à la direction des entreprises californiennes.

Articles similaires