Devant le tribunal de New-York, c’est Méduse qui tient la tête de Persée !

Du 14 octobre au 30 avril (2021), une statue de 2,25m réalisée par Luciano Garbati se dresse dans le Collect Pond Park de Lower Manhattan (New-York City). Et il ne s’agit pas de Persée tenant la tête de Méduse, comme dans les Métamorphoses d’Ovide, mais… de l’inverse ! Et ce n’est pas un hasard si Méduse est là avec sa coiffure de serpents… c’est juste en face de la New York County Criminal Courthouse qu’elle sélève, le tribunal où fut jugé le producteur Harvey Weinstein, accusé de viol par de nombreuses femmes, ce qui avait entraîné le début du mouvement #Metoo. Le symbole est donc on ne peut plus fort…

Rappelons que, dans la version d’Orphée, Méduse est violée par Poséidon dans le temple d’Athéna. Cette dernière punie alors Méduse (!!!) en la changeant en gorgone et en l’exilant.

www.mwthproject.com/oct-2020