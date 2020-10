Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en Novembre 2020

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de novembre 2020 aux Etats-Unis. La liste s’allongera dans les jours qui viennent.

AMAZON PRIME

Le 20 novembre :

Small Axe

Trois films (sur une série de cinq) du réalisateur Steve McQueen, coproduite par la BBC, qui a pour point commun de relater la vie en Grande-Bretagne de personnes d’origine « west indians » (caribéennes).

APPLE TV+

Le 11 décembre :

Wolfwalkers

Une jeune chasseuse stagiaire voyage en Irlande avec son père afin de traquer une meute de loups, mais tout change quand elle rencontre une jeune femme d’une tribu mystérieuse ayant la réputation de se changer en loup à la nuit tombée…

Le 13 novembre :

Becoming You

Les six premiers épisodes d’un documentaire sur le développement de l’enfant expliquant comment les 2000 premiers jours sont déterminants pour construire le reste de leur vie.

Le 13 novembre

Doug Unplugs

Un jeune robot explore le monde !

NETFLIX ORIGINALS

Le 5 novembre :

Operation Christmas Drop

L’assistante d’un parlementaire a pour mission de trouver des raisons de fermer un centre de l’Armée de l’Air, quand elle tombe amoureuse d’un de ses capitaines.

Le 8 novembre :

Undercover (saison 2)

Il s’agit d’une série policière belge dont nous avions salué la sortie de la première saison en 2019 : deux policiers infiltrés se font passer pour un couple afin de surveiller les opérations d’un baron de la drogue, le « Pablo Escobar Belge », adepte de week-ends au camping. La série a été tourné en flamand, mais elle est bien évidemment disponible dans toutes les langues.

Le 10 novembre :

Dash & Lily (saison 1)

Une romance naissante s’épanouit pendant les fêtes entre deux adolescents qui ne se connaissaient pas, alors qu’une série de défis et de messages cachés dans un cahier les plongent dans une aventure autour de New York.

Le 11 novembre :

The Liberator (saison 1)

Les premiers extraits sont bluffants : difficile de savoir s’il s’agit d’un film ou d’un dessin animé. Ca sort le 11 novembre, mais c’est de la Seconde Guerre Mondiale que cela traite : les hommes du 157e régiment affrontent certaines des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils libèrent l’Europe depuis la Sicile jusqu’au cœur de l’Allemagne.

Le 13 novembre

Jingle Jangle: A Christmas Journey (film)

A un mois de Noël il était certain qu’une telle production allait arriver ! L’histoire : Un monde imaginaire fantastique prend vie grâce aux machinations d’un fabricant de jouets excentrique et de son aventureuse petite-fille. Les premières images sont époustouflantes : un spectacle musical et visuel prometteur !

Le 15 novembre :

The Crown (saison 4)

C’est l’une des séries les plus appréciées de Netflix, retraçant le règne de la reine Elizabeth, et la saison 4 débute à la fin des années 1970, passant par la rencontre entre le prince Charles et sa future épouse.

Le 22 novembre :

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Une petite ville du centre de l’Amérique doit se battre pour sauver son âme quand une grande entreprise jette son dévolu sur cet endroit.

Le 24 novembre :

Dragons Rescue Riders (saison 1)

Ils reviennent pour une saison spéciale durant les fêtes !

Le 24 novembre :

Hillbilly Elegy

Ron Howard adapte ici les mémoires de l’homme d’affaires J. D. Vance et de sa famille, l’illustration du rêve américain à travers trois générations. J. D. est contraint de retourner dans sa ville natale, une petite municipalité de l’Ohio gangrénée par la toxicomanie et de la pauvreté. C’est avec Amy Adams et Glenn Close.

Le 25 novembre :

The Christmas Chronicles: Part 2

La Mère Noël va devoir contribuer à sauver cette belle journée, dans cette suite du film sorti en 2018.

Le 27 novembre :

Sugar Rush Christmas (saison 2)

Des équipes de pâtissiers tentent de réaliser des merveilles pour Noël !

Date indéterminée :

A Queen is Born (saison 1)

Une série de téléréalité brésilienne présentée par les drag queens Gloria Groove et Alexia Twister.

