Voyages en France : les tests rapides de covid « RT-Lamp » sont désormais acceptés

Nouveauté annoncée sur le site du consulat de France à Miami, mais donc valable pour tous : en plus des tests PCR parfois chers et peu rapides, vient d’être annoncé que les tests « RT-Lamp » sont désormais acceptés pour monter dans l’avion à destination de la France. Le test RT-Lamp est un test virologique in vitro qui peut se réaliser en quelques minutes après prélèvement de salive. S’il est positif il change alors de couleur (comme pour le test de grossesse). Cette nouveauté est importante, car des expatriés aux Etats-Unis ont eut dans les mois précédents parfois du mal à réaliser et recevoir les résultats des tests PCR en moins de 72 heures, délai maximal autorisé avant de monter dans l’avion. Plus rapides, ils sont aussi moins intrusifs que le grattage de la cavité nasale, mais ils sont aussi annoncés comme beaucoup moins chers.

Le site du consulat de Miami répertorie 4 centres dans toute la Floride où pratiquer ces tests. Il peut y en avoir plus, mais en tout cas ça vous donne une échelle de grandeur.

Rappelons que la frontière est toujours fermée entre les Etats-Unis et l’Espace Schengen, et que seules les personnes ayant une raison mentionnée dans l’attestation de déplacement international dérogatoire peuvent entrer en France depuis les USA.