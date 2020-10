La frontière terrestre Canada-USA restera fermée au moins jusqu’au 21 novembre

Les gouvernements canadiens et américains ont annoncé ce 19 octobre au matin un prolongement de 30 jours de la fermeture de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, soit jusqu’au 21 novembre 2020. La frontière est fermée depuis le mois de mars en raison de l’épidémie de coronavirus. Il n’y a pas non plus de changements sur l’aérien : il est toujours possible d’aller aux Etats-Unis en avion depuis le Canada, et le prix des vols pourraient rester assez « normaux ».

Voici le message sur Twitter de Bill Blair, ministre canadien de la Sécurité Publique et de la Protection civile : « Nous étendons les restrictions de voyages non-essentiels avec les Etats-Unis jusqu’au 21 novembre 2020. Nos décisions continuerons d’être basées sur le meilleur conseil sanitaire possible afin de garder les Canadiens en sécurité.«

We are extending non-essential travel restrictions with the United States until November 21st, 2020. Our decisions will continue to be based on the best public health advice available to keep Canadians safe. More info:https://t.co/EZ3pi3asJr — Bill Blair (@BillBlair) October 19, 2020

Une troisième vague de covid-19 est actuellement en cours aux Etats-Unis depuis quelques jours, et au Canada aussi l’épidémie n’a pas disparu.

Le président américain paraît souvent plus positif sur une prochaine réouverture que son homologue le Premier Ministre canadien Justin Trudeau. Le ministre américain Chad Wolf précisait de son côté ce matin que « nous travaillons de manière rapprochée avec le Mexique et le Canada afin d’identifier des critères de sécurité pour dans le futur détendre les restrictions et soutenir nos communautés frontalières« .

To continue to limit the spread of COVID, the US, Mexico, & Canada will extend the restrictions on non-essential travel through Nov 21. We are working closely with Mexico & Canada to identify safe criteria to ease the restrictions in the future & support our border communities. — Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) October 19, 2020

C’est tout de même un choc pour les millions de « Snowbirds » Canadiens qui passent l’hiver sous le soleil des Etats-Unis : en Floride, Californie, Arizona ou Texas. Rien que la Floride accueille 4 millions de Canadiens dans une année normale, et cette migration commence justement à cette période de l’année, vers la mi-octobre, avec deux grandes vagues de « Snowbirds » : ceux du 1er novembre et ceux du 1er janvier. Ils devront donc se passer de leur voiture s’ils veulent séjourner aux Etats-Unis.

