Menace d’ouragan « Zeta » entre la Louisiane et la Floride : le record de tempêtes est en passe d’être battu aux Etats-Unis

Une dépression tropicale vient de se transformer en tempête tropicale ayant reçu le nom de Zeta.

Elle doit passer au dessus de Cancun (péninsule du Yucatan au Mexique) entrer dans le Golfe du Mexique où elle deviendrait un ouragan qui entamerait une courbe vers la côte américaine. Selon les prévisions l’œil de l’ouragan Zeta pourrait atterrir mercredi midi entre la Nouvelle-Orléans (Louisiane) et Panama City Beach (Floride). Il convient de préciser, comme à chaque fois, que les trajectoires peuvent être changeantes.

Vingt-septième dépression tropicale de l’année !

C’est ainsi la 27e dépression tropicale à recevoir un nom cette année (pour cela il faut qu’elle soit au moins en catégorie de « tempête tropicale »). Zeta devait être la onzième tempête à toucher les Etats-Unis en 2020.

Il n’y a jamais eu autant de « tempêtes nommées » : le record est de 28 (en 2005), mais la saison n’est pas encore terminée : il peut y avoir des tempêtes tropicales jusqu’à fin novembre.

En moyenne entre 1981 et 2010 il y a eu douze tempêtes nommées par an, dont six ouragans, incluant trois ouragans majeurs. Cette année on est donc au-dessus, avec pour le moment 27 tempêtes nommées, dont 10 ouragans, incluant 4 ouragans majeurs. L’an passé : 18, 6 et 3.

Le Golfe du Mexique aura connu en 2020 une activité hors du commun : Zeta est le neuvième tempête tropicale portant un nom a y entrer. Deux avaient déjà atterri au Texas (Hanna et Beta), quatre en Louisiane (Laura, Delta, Marco et Cristobal), et une à la frontière Alabama/Floride, prénommée Sally. Quatre ont touché la côte en catégorie « ouragan » : Hanna, Delta, Laura et Sally.

