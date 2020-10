The Queen’s Gambit : une série très fraîche sur une redoutable joueuse d’échecs

Il s’agit d’une histoire incroyable mais qui paraît tellement réaliste qu’à première vue, on se dit qu’il s’agit forcément d’une biographie. Et en fait… pas du tout. The Queen’s Gambit est l’adaptation en mini-série sur Netflix du roman du même nom publié en 1983 par Walter Tevis.

L’histoire : Beth Harmon est placée en orphelinat à l’âge de huit ans. Elle y développe deux particularités : une addiction aux calmants qu’on lui inflige (sans raison) et un immense talent au jeu d’échecs qu’elle apprend avec le concierge dans le sous-sol de l’institution. Elle en fait une obsession, et va huit ans plus tard devenir championne internationale et affronter les joueurs soviétiques en pleine Guerre Froide.

Le personnage de Beth est attachant et original, magnifiquement interprété par Anya Taylor-Joy. La reconstitution de la deuxième moitié du XXe siècle est magnifique, avec un incroyable souci du détail, filmé en grande partie à Cambridge, Ontario. La série est fraîche et maintient le spectateur en haleine !

