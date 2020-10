Une extension vertigineuse pour le parc à thème Anakeesta de Gatlinburg (TN)

Les Great Smoky Mountains sont le parc national le plus visité des Etats-Unis, à la frontière du Tennessee, de la Caroline du Nord et de la Géorgie.

Et Gatlinburg (TN) en est l’une principales villes, avec nombre d’attractions liées (ou pas !) à la culture des montagnes et des parcs à thème comme Dollywood ou encore ce « Anakeesta », sur la montagne du même nom. Il vient de créer une extension de 6,5M$ nommée « Black Bear Village » : un ensemble de commerces avec une vue à couper le souffle, et de nouveaux ponts de singe suspendus au dessus du vide. En juillet une tour d’observation nommée « AnaVista » avait déjà ouvert, d’où il est possible de voir plus de cinquante pics et montagnes sur trois Etats.

Le parc est connu pour ses tyroliennes géantes et ses parcours de passerelles dans les hauteurs, sans oublier un monorail dans lequel on descend de manière vertigineuse. Anakeesta est en train de passer du statut de parc local à celui d’attraction attirant des gens de tous le pays.

Le site du parc : www.anakeesta.com

