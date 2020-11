Snowbirds : un « pont aérien » au-dessus de la frontière Canada/USA

La frontière terrestre entre les Etats-Unis et le Canada est fermée aux voyages, mais pas aux professionnels. Par ailleurs, la frontière aérienne n’a jamais été fermée. La plupart des Snowbirds qui souhaitent se rendre en Floride utilise donc l’avion ; les vols d’Air Canada directement pour Fort Lauderdale, Miami, Tampa etc… Une fois sur place en Floride, soit ils louent une voiture ou les services de taxis, soit ils font apporter leur auto depuis le Canada par un transporteur professionnel. (D’ailleurs, à propos des vols vers Fort-Lauderdale, contrairement à une rumeur qui circule depuis quelques jours, il n’y a pas du tout de saturation : la compagnie Air Canada peut bien évidemment rajouter autant de vols qu’elle le souhaite.)

Le pont aérien avec Plattsburgh :

Mais ils sont aussi assez nombreux à franchir la frontière d’une autre manière ; à l’aide de ce que Le Journal de Québec a surnommé un « pont aérien ». En effet, de très nombreux Snowbirds font emmener leur véhicule par des transporteurs professionnels terrestre (voiture ou VR) à l’aéroport de Plattsburgh (New-York) qui se trouve à 1h15 de route de Montréal, alors qu’eux, les Snowbirds, prennent un petit avion privé qui les emporte en 15 minutes au même endroit où ils peuvent alors reprendre le volant. Ensuite ils peuvent traverser les Etats-Unis, en faisant bien attention de ne pas s’arrêter plus de 24 heures dans certains Etats car ils pourraient alors devoir y faire une quatorzaine. Mais généralement ils sont toujours pressés d’arriver sous le soleil ! Bien évidemment, cette solution a un coût de plusieurs milliers de dollars. Mais certains « fulltimers » doivent de toute façon louer le terrain pour leur véhicule récréatif, et donc ce coût peut être amorti. En effet, des millions de Canadiens partagent leur vie à 50% entre la Floride et le Canada, et pour certains ils ne s’agit pas de « vacances », mais d’un mode de vie avec une organisation, y compris financière.

