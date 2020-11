Les assurances Covid-19 pour les Snowbirds allant en Floride

Le Courrier a publié plusieurs articles dans les semaines passées sur les peurs irrationnelles concernant la situation de l’épidémie de covid-19 aux Etats-Unis. Cette maladie est bien réelle et il faut à la fois s’en méfier, s’en protéger et être assuré. Mais il y a des possibilités d’aller en Floride en prenant un nombre minime de risques.

(Rappelons que, si la frontière terrestre est fermée entre le Canada et les Etats-Unis, il a néanmoins toujours été possible de la franchir en avion (et de faire éventuellement passer son véhicule aux USA par un transporteur).

Les assureurs connaissent une réalité : aucun de leurs clients ne va volontairement essayer d’attraper la covid-19. Certains Snowbirds travaillent à distance quand ils sont en Floride, mais la plupart est tout de même constituée de retraités. Ils n’ont donc aucune obligation de se mettre en contact social important et donc dans une situation spéciale de danger. Le voyage en avion est sécure, et le fait d’aller au supermarché (avec un masque) ou à la plage ou jouer au golf en Floride n’est pas en soi la manière dont on peut attraper la covid. En fait, où qu’on soit, il faut faire attention aux gestes barrière avec les personnes et les objets. Pour le dire autrement : les retraités canadiens ne sont pas obligés d’aller danser sans masque avec les jeunes sur les tables des bars de Miami Beach !

Certaines images télévisées ont pu choquer et, c’est vrai, les Floridiens ont des règles moins strictes que celles du Canada afin de lutter contre la covid. Mais il ne faut pas non plus croire que les gens n’y portent pas de masque, ou qu’ils se jettent les uns sur les autres. Quand on fait attention, ça se passe bien, et c’est pour cela que les assureurs assurent.

Bien sûr, il y a toujours des risques, différents en fonction des endroits où vous vous trouvez, mais ça ne veut pas dire que vous ayez grand risque de mourir. En tout cas, en Floride, vous ne risquez pas de mourir d’hypothermie ou en dérapant sur la glace !

En synthèse, les assureurs savent que leurs clients vont faire très attention et plus de la moitié d’entre eux assurent pour la covid, de même que la compagnie aérienne opérant les vols vers la Floride.

Les questions qu’il faut se poser sur les polices d’assurances :

– êtes vous assuré pour la covid (avant de partir)

– pour quel montant

– Si le gouvernement canadien demande à ses ressortissants de ne pas voyage (niveau 4), est-ce que les contrats d’assurances s’arrêtent ? (Beaucoup ne s’arrêtent pas, mais il faut en être certain).

– Certaines assurances couvrent aussi le billet de retour en cas de passage au niveau 4. Et certaines couvrent vos frais en Floride si vous ne pouvez pas reprendre l’avion vers le Canada (pour cause de covid ou autre maladie/raison).

Il y a de la place dans les avions vers la Floride A la mi-novembre, contrairement à une rumeur parois entendue, il n’y avait pas de saturation dans les avions à destination de la Floride. Air Canada était la seule compagnie à opérer des rotations entre le Québec et Fort Lauderdale ou Miami (par exemple) et bien évidemment, en ce moment, les grandes compagnies aériennes ne manquent pas d’avions si elles doivent en rajouter.

ASSURANCES COVID A 200 000$… OU PLUS ?

Certains regardent ainsi le montant de frais médicaux couverts pour la covid mais, encore une fois, il faut garder à l’esprit que la plupart des gens qui respectent les gestes barrières n’attrapent pas la covid. En plus, dans une très grande majorité des cas, la covid ne provoque aucun frais car elle est asymptomatique ou rend les personnes peu malades. Si on a trop peur, alors on ne sort plus de chez soi (et c’est vraiment la meilleure manière de ne pas attraper du tout de maladie). Mais pour ce qui concerne les voyages aux Etats-Unis, covid ou pas covid, il faut être assuré. Un très grand nomdre de Snowbirds, dans les années précédentes, ne s’assuraient pas du tout. Entre deux extrêmes : aucune assurance, et la peur de mourir du covid… il faut savoir rationnaliser.

Le plafond d’assurances pour la covid est souvent de 200 000$ et, là aussi, les faits divers véhiculés par les médias ont créé des peurs irrationnelles. Il y a certes chaque année quelques cas de Snowbirds ayant des frais d’hospitalisations importants (et on en parle surtout parce qu’ils n’étaient pas assurés) mais il arrive tout de même peu souvent que ça atteigne ce genre de montants. Ceux qui ne veulent courir aucun risque prendront une couverture supplémentaire à 0,5M$ ou même 1M$ : ça existe.

Dans la réalité, les personnes « à risque », celles d’un grand âge et qui sont en mauvaise santé (obésité, diabète, fatigue extrême…) vont avoir des primes d’assurances beaucoup plus chères cette année, tenant compte du Covid. Elles ne trouveront peut-être pas même d’assureurs et en tout cas ces personnes seront dissuadées de venir. Il faut d’ailleurs certainement leur conseiller de ne pas sortir durant cette saison. Il ne devrait donc pas y avoir spécifiquement de problèmes en Floride pour elles… puisqu’elles n’y seront pas.

Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez contacter notre partenaire Rivard Insurance : www.rivardinsurance.com – [P] 561-739-8346 | [TOLL FREE] 888-311-1165