To The Lake : la pandémie en version russe (série Netflix)

« To The Lake » est une série dont la première des qualités est d’être 100% russe, produite par la télévision AVANT la fin du monde (le coronavirus quoi) et acquise par Netflix pour des raisons évidentes : c’est une bonne série et qui est vraiment d’actualité !!

L’histoire : un virus mortel frappe la Russie, et particulièrement sa capitale. Des habitants – de plus en plus nombreux – se mettent à tousser du sang, et leurs yeux se décolorent. Un groupe de Moscovites aux profils très différents fuient la ville et se mettent à voyager sur les routes enneigées pour rejoindre une île au milieu d’un lac gelé, où ils pensent pouvoir s’isoler pour être en sécurité. Mais le voyage ne va pas être de tout repos : les habitants des campagnes se méfient des Moscovites réputés être tous contaminés, et une sorte de milice traque les survivants.

La série est une adaptation du roman russe « Vongozero » de Yana Vagner.

Notre avis : ça rappelle un peu à The Walking Dead mais de manière très exotique, aussi bien le fait que ce « road movie » se déroule dans la campagne russe (dans les séries on est généralement plus habitués aux campagnes américaines) mais aussi le casting déconcertant et l’humour russe qui peut parfois atteindre un bon niveau de folie. Il y a parfois quelques petites lenteurs par rapport à une série occidentale, mais bon c’est quand même pas mal. Le niveau de violence est évidemment assez élevé, mais les personnes avec un QI normal pourront aussi apprécier.

