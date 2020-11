Bricoler votre droit ? Surtout pas durant une pandémie !

Partout dans le monde on s’inquiète de la redoutable Covid-19. Il semble qu’elle va rester parmi nous au moins une partie de l’année 2021.

Parmi les ravages sanitaires du coronavirus, il y a aussi des dégâts de nature économique. Sans parler des frais liés aux soins médicaux, un nombre important d’entreprises sont au bord de la faillite, ce qui va mettre encore du monde au chômage. En même temps, la sclérose politique empêche des solutions immédiates pour alléger les effets économiques de la pandémie. Enfin, chacun le sait c’est le moment de faire des économies, là où on peut. Mais aussi de se défendre quand c’est nécessaire !

La pandémie a aussi touché le monde du droit : les tribunaux sont provisoirement fermés et les avocats en télétravail, comme beaucoup d’autres.

Dans de telles circonstances, on peut être tenté de mettre à côté les soucis de nature juridique et judiciaire. Il est vrai qu’aujourd’hui il y a plus que jamais accès aux textes des lois et aux commentaires doctrinaux pour les gens qui ne sont pas des professionnels du droit. Il y a des apps pour remplir des documents simples mais aussi compliqués.

La technologie prend différentes formes : du traitement de texte automatisé, en passant par la recherche du droit et des professionnels de droit, jusqu’à l’intelligence artificielle qui peut parfois prendre la place du juge pour trancher un litige !

Pourtant, lorsque l’enjeu est important, ce n’est pas une bonne idée de bricoler son droit. Toutes ces technologies ne sont pas encore au point, et le risque d’un faux pas existe encore. Avec la grande diffusion sur l’internet, il y a davantage de risques.

Il y a aux USA des pratiques qui font que la saisie d’un avocat, le cas échéant, est vraiment accessible. Ainsi vous avez des avocats qui acceptent les honoraires sous forme d’un pourcentage, et il y aussi des associations et d’autres organismes en mesure de fournir les prestations d’un avocat gratuitement dans certains cas. On peut même souscrite une assurance pour assurer les prestations d’un avocat lorsque ça devient nécessaire.

Devant un tribunal répressif, on peut demander un avocat commis d’office si l’on peut en satisfaire les critères. Les avocats sont toujours encouragés à faire des prestations gratuites pour des clients aux moyens limités.

Le bricolage, ça va bien si vous voulez peindre l’intérieur de votre domicile. Si votre avenir, votre fortune ou votre liberté est menacée, il ne faut surtout pas bricoler votre droit.

Si vous avez la sagesse de ne pas bricoler vous même votre droit, appelez

