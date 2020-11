America Lost : la pauvreté américaine au fond des yeux

Si l’Amérique excelle en matière statistique (à part les sondages sur les élections !), rien ne saurait remplacer l’œil humain afin de dessiner ce qu’on nomme ici la « big picture ». Or, le pays est immense, et les médias se contentent depuis des années d’à prioris militants au lieu d’enquêtes de terrain. Tout travail sérieux et documenté dans la ville ou la campagne américaine est donc à saluer.

Christopher Rufo est spécialiste de la pauvreté aux Etats-Unis, et pour réaliser ce reportage il a passé cinq ans dans trois villes : Memphis Tennessee, Stockton California, et Youngstown Ohio. Au début du XXIème siècle, elles étaient toutes les trois exemplaires en termes de progrès économique et social. Victimes de la désindustrialisation ou de la malchance, elles sont aujourd’hui devenues des enfers. Et elles ne sont pas seules, loin de là, à être dans cette situation. Mais, encore une fois, il est actuellement impossible d’avoir une vue d’ensemble, donc il est déjà formidable de pouvoir avoir cette « big picture » sur trois villes emblématiques.

Comme le dit Rufo : « Sur le code postal 44509 de Youngstone, 41% des hommes en âge de travailler sont au chômage, et 69% des familles sont dirigées par des femmes célibataires. Dans le code postal 38126 de Memphis les chiffres sont encore pire. Seulement 20% de tous les hommes une âge de travailler ont un travail à plein temps durant toute l’année. Et sur un total de 6000 résidents, il n’y a que 10 familles nucléaires ».

Il relate un champ de ruines et de désastres, où la foi n’a désormais pas plus de valeur que la loi. Chaque année, depuis longtemps, des politiques injectent des milliards de dollars. Mais qu’elles soient conservatrices ou progressistes, le résultat est le même : l’échec.

C’est toujours au milieu du désespoir qu’on trouve le plus de signes d’espoir. Christopher Rufo donne des pistes et des idées. Pour lui, s’il y a toujours eu des variations économiques aux Etats-Unis, il s’agit cette fois d’un « nouvel ordre social de la pauvreté américaine » : la pauvreté n’est plus seulement une donnée économique à traiter uniquement sous l’aspect mathématique. Les hommes et femmes ont besoin de lien.

Son film est sur Amazon ou bien via son site internet : www.americalostfilm.com

C’est sorti en 2019 (dommage qu’on n’en ait pas entendu parler avant les élections), c’est bouleversant, ça dure 76 minutes et ça se loue 3$ chez Amazon.

PUBLICITE :