3 livres à lire aux Etat-Unis en décembre 2020

Voici plusieurs idées de livres récemment sortis !

Post Corona, de la crise à l’opportunité

Ce livre est en anglais, mais Scott Galloway est connu pour ses analyses (traduites en français) sur la face nocive des GAFAM. Il ne pouvait donc passer à côté du triste bilan économique de cette crise de la covid-19, puisque les GAFAM en sont outrancièrement les gagnants. Mais pas seulement. Galloway expose ainsi les gagnants et les perdants de cette crise majeure.

256 pages, sortie le 24 novembre pour une vingtaine de dollars.

France Before 1789, par John Elster

C’est amusant, le mois dernier Le Courrier a diffusé un article sur un livre politique dont la couverture était ornée de la même gravure de la noblesse et du clergé chevauchant le paysan. Comme quoi, ici, ça signifie quelque chose.

Cette fois il s’agit d’un livre d’histoire qui sort, et dont l’auteur tient absolument à décrire la « France d’avant 1789 » de manière objective, et donc séparée de sa conclusion que tout le monde connaît (la Révolution). Son sujet, ce sont « les mécanismes du passé », qui décrit de manière scientifique. Le style n’est donc pas forcément « grand public », même si le livre est abordable et comprenant une foule d’anecdotes plaisantes.

D’ailleurs, l’une des particularité d’Elster est d’inclure la dimension psychologique et émotionnelle dans ses observations des événements historiques et des institutions. Il assure par exemple, en matière de justice contre des délinquants : « un faisceau considérable d’éléments suggère que l’indignation conduit à des punitions moins sévères que celles dictées par la colère ».

S’il n’y a pas de consensus scientifique sur la période pré-révolutionnaire, c’est évidemment toujours aujourd’hui pour des raisons partisanes, mais Elster y voit aussi un problème d’archives : « la documentation sur l’ancien régime est massive, mais extrêmement incomplète, souvent peu fiable et difficile à regrouper ».

16 juin 2020 – Princeton Univertsity Press – 280 pages – 39,95$ sur Amazon

1812 : L’autre guerre d’indépendance américaine

Il s’agit de la réédition du livre sorti en 2012 et consacré au deuxième affrontement entre les Etats-Unis et les Britanniques ; une guerre qui aura bien des conséquences sur le futur des USA puisqu’elle les confortera dans leur rôle de puissance majeure des Amériques.

Editions Bernard Giovanangeli, 192 pages.

