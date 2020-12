Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en Janvier 2021

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de janvier 2021 aux Etats-Unis (la liste sera allongée à mesure que des nouvelles productions seront portées à notre connaissance).

APPLE TV+

Le 8 janvier :

Dickinson (saison 2)

Hailee Steinfeld est toujours dans la peau d’Emily Dickinson, la jeune poétesse rebelle dans une Nouvelle-Angleterre très attachée aux traditions.

Le 15 janvier :

Servant (saison 2)

Après avoir perdu son enfant, Dorothy Turner utilise une poupée à des fins thérapeutiques. La situation prend une tournure étrange lorsque celle-ci engage une nourrice pour s’occuper du bébé. Inquiet de la santé mentale de son épouse, Sean ne voit pas l’arrivée de cette étrangère d’un très bon oeil. D’autant que le comportement de la jeune fille se révèle vite troublant. La nounou pourrait-elle devenir une menace ? Et les Turner auraient-ils des choses à cacher ?

Le 22 juin :

Losing Alice (saison 1)

Apple TV+ propose cette production israélienne qui suit Alice, une réalisatrice de 48 ans, dans un voyage cinématographique passionnant qui utilise des flashbacks et des flash-forward pour un récit complexe et satisfaisant qui emmène le spectateur à travers la conscience et l’inconscient dans l’esprit de sa protagoniste.

AMAZON PRIME

Le 22 janvier :

3 Caminos (Saison 1)

Trois voyages vers Compostelle, trois étapes inattendues de cinq vies : celles de Jana, Luca, Roberto, Yoon Soo et Raquel, qui avaient 20 à 30 ans lors des deux premiers voyages, et ont désormais passé la quarantaine pour ce troisième.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er janvier :

Monarca (saison 2)

La série est centrée sur une famille multigénérationnelle mexicaine impliquée dans le commerce de téquila !

Le 1er janvier :

We Can Be Heroes (film)

Voici un film de 1er janvier : «Lorsque des envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de la Terre, leurs enfants doivent faire équipe et apprendre à travailler ensemble s’ils veulent sauver leurs parents et le monde » !!! Parmi les acteurs figurent Pedro Pascal, Priyanka Chopra, Christian Slater, Boyd Holbrook et Taylor Dooley.

Le 2 janvier :

Asphalt Burning (film)

Une sorte de « Fast and Furious » allemand dans lequel un homme doit gagner une course de cross-country.

Le 5 janvier :

Gabby’s Dollhouse (Saison 1)

C’est une série adaptée de la ligne de jouets du même nom.

Le 7 janvier :

Pieces of a Woman

Cette histoire déchirante suit un couple dans l’année qui suit la perte de leur bébé en raison d’une faute professionnelle de la part de la personne chargée de l’accoucher.

Le 8 janvier :

Lupin (saison 1)

Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger…

Une série de George Kay avec Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia.

Le 8 janvier :

Azizler / Stuck Apart

Un film turc des frères Taylan qui raconte l’histoire d’un homme d’âge moyen qui ne se contente pas de sa vie… et qui commence alors une spirale de mensonges pour sortir de sa routine.

Le 8 janvier :

Cobra Kai (saison 3)

Cobra Kai s’est classé dans le Top10 de Netflix l’été dernier, donc… autant dire que la saison 3 est attendue… et la quatrième est d’ailleurs d’ores et déjà dans les tuyaux : il y a toujours des fans de karaté !

Le 22 janvier :

The White Tiger

Ava DuVernay produit ce film dépeignant un villageois en train de devenir un important homme d’affaire en Inde.

Le 27 janvier :

50M2 (saison 1)

Deuxième prod turque du mois : Engin Öztürk joue le rôle d’un tueur à gages pas au mieux dans ses rapport sociaux après qu’il eut trahi ses patrons et acquis une nouvelle identité.

Le 29 janvier :

The Dig (film)

Un drame d’époque qui se déroule juste un peu avant la Seconde Guerre mondiale et qui voit une riche veuve embaucher un archéologue pour fouiller son domaine du Suffolk (en Angleterre). Ils vont tomber sur quelque chose qui a le potentiel de changer leur vie…

Un film de Simon Stone avec Lily James, Johnny Flynn, Ralpha Fiennes, et Cary Mulligan.

