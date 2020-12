The Wilds : une série mystérieuse pour adolescentes

Le 11 décembre, Amazon Prime a dévoilé le premier épisode de The Wilds, avec cette histoire en introduction : un avion plein d’adolescentes en route vers une « retraite » s’écrase en mer près d’une île déserte. Elles vont à priori devoir apprendre à survivre ensemble.

Il s’agit donc d’une série à la fois survivaliste dont l’histoire rappelle celle de « Lost », et en même temps d’une niche « pour ados ». Le premier épisode est assez sympathique, avec une galerie d’ados aux profils disparates, et ça devrait tenir en alerte les 15-18 ans. A noter qu’il y a des allusions seuxelles récurrentes, donc ça limite entre un peu la cible…. (comme si la production voulait avoir le moins possible de public !) ;-)

Il y a dix épisodes en tout. www.amazon.com/The-Wilds/dp/B08NLT6PDZ

