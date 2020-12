The Villages (Floride) : est-ce que le paradis pour retraités est si parfait que cela ? Réponse avec le documentaire « Some Kind of Heaven »

Voici un documentaire qui s’annonce assez « choc », si on s’en tient à la littérature déjà publiée (être autres par le New-York Times) sur « Some Kind of Heaven ».

Pour ceux qui ne connaissent pas la communauté « The Villages » en Floride, il s’agit d’une ville privée pour retraités, et la plus grande des Etats-Unis puisqu’ils sont aujourd’hui près de 120 000 à y habiter. Plongée derrière les portes de ce pays imaginaire « parfait » bordé de palmiers, en compagnie de quatre résidents s’efforçant de trouver réconfort et sens.

Un documentaire de Lance Oppenheim qui sort le 15 janvier dans certains cinémas et sur les plateformes « à la demande ».

