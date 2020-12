Expos et choses à faire à Miami (et sud Floride) en Janvier 2021

On a connu des époques avec un peu plus de spectacles, de créativité et d’ambiance… mais bon c’est ainsi. La Gasparilla Fest de Tampa ou encore le Festival du film juif de Miami sont tous deux reportés au mois d’avril. Les tournois de polo de Wellington ont bien lieu en janvier, mais sans public. Voici quelques dates à ne pas manquer en sud Floride durant le mois de janvier :

Jusqu’au 31 janvier :

Expo : Eye Candy

Le Museum of Graffiti a un an ! Pour fêter ça, il dévoile de nouvelles pièces d’Angel Ortiz (connu sous le tag de « LA II » ou « LA2 ») un pionnier du graff new-yorkais des années 1980, donc l’embellissement du lettrage a été utilisé dans les peintures de Keith Haring. C’est sa première expo en solo en Sud-Floride.

MUSEUM OF GRAFFITI

299 NW 25th St – Miami, FL 33127

www.museumofgraffiti.com/la2s-eye-candy/

Les 2, 13, 20 et 27 janvier :

SoundScape Cinema Series

On en reparle de temps en temps, mais ça existe presque toute l’année : des films sont projetés gratuitement le mercredi à 20h sur le mur du New Wold Center à Miami Beach. Petit changement : il faut porter un masque et respecter la distanciation sociale.

– Le 6 janvier : La La Land (2016).

– Le 13 janvier : Selma (2014).

– Le 20 janvier : A Beautiful Day in the Neighborhood (2019).

– Le 27 janvier : The Peanut Butter Falcon (2019).

www.nws.edu/events- tickets/wallcast-concerts-and- park-events/

Les 23 et 24 janvier :

Otakufest

Ah, voilà quelque chose d’exotique : le manga, ce que les american teens appellent « animé », est d’une grand popularité, et ces conventions où les fans viennent déguisés sont assez amusantes. C’est la 2e édition de cette convention, et on y trouve ainsi tout sur les anime japonais, le cinéma d’animation en général, mais aussi bien évidemment le manga, la bédé, le jeu vidéo, musique etc…

Miami Airport Convention Center

711 NW 72nd Ave, Miami, FL 33126

www.otakufest.com

Jusqu’au 21 février :

New Art South Florida

Le NSU propose une expo de 13 artistes renommés de Sud-Floride : Nathalie Alfonso, Shane Eason, Andriana Mereuta, Itzel Basualdo, Franky Cruz, GeoVanna Gonzalez, Nicolas Lobo, Monica Lopez De Victoria, Kareem Tabsch, Antonia Wright, Ates Isildak, Michel Delgado, Mark Hedden.

NSU ART MUSEUM FORT LAUDERDALE

One East Las Olas Blvd – Fort Lauderdale, FL 33301

www.nsuartmuseum.org/ exhibition/new-art-south- florida/

Jusqu’au 10 janvier :

« Art Heist »

Le Broward Center for the Performing Arts et Right Angle Productions ont la solution parfaite pour ceux qui pensent que 2020 les a privés des joies de la vie, avec cette expérience amusante et interactive en plein air nommée Art Heist! Il s’git d’un jeu qui se déroule (avec masque et distanciation sociale) lors duquel un public d’enquêteurs se déplace dans cinq endroits accessibles du centre de Fort Lauderdale. Des acteurs locaux y révéleront des indices à travers des conversations et des scènes. Ces acteurs improvisent à chaque interaction, garantissant qu’aucune représentation ne sera jamais la même !

Broward Center for the Performing Arts

201 SW Fifth Ave – Fort Lauderdale , FL

www.ticketmaster.com/ art-heist-tickets/artist/ 2768429

Du 15 au 31 janvier :

South Florida Fair

La plus que centenaire grande foire de West Palm revient cette année sur le thème de « Notre Planète » avec durant dix-sept jours plus de 200 attractions. C’est toujours l’occasion d’acheter les si diététiques donuts et hot-dogs, ou d’assister à des concerts, parades et autres courses de cochons !

South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, West Palm Beach, FL 33421

www.southfloridafair. com

Jusqu’au 17 janvier :

Expo de sculptures de Dali

Le site internet n’en dit pas beaucoup sur cette expo d’œuvres en papier et de sculptures sur bronze réalisées par Dali, donc…. faites-vous votre propre avis avant d’y aller !

THE CONFIDANTE MIAMI BEACH

4041 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.tixr.com/groups/ therealsurreal

Jusqu’au 9 janvier :

Expo Ed Broner : Culture

Exposition solo de l’artiste français Ed Broner à la

Fabien Castanier Gallery

6629 NE 2nd Ave, Miami, FL 33138

www.castaniergallery. com

Jusqu’au 16 janvier :

Expo Nadia Waheed

« I climb, I backtrack, I float », c’est le nom de cette exposition consacrée à ses récents travaux et que vous pouvez voir à la :

Mindy Solomon Gallery

8397 NE 2nd Avenue – Miami, FL, US

www.mindysolomon.com/ exhibition/nadia-waheed-i- climb-i-backtrack-i-float/

Jusqu’au 5 mars :

Expo Gonzalo Fuenmayor

Une nouvelle expo solo des incroyables images de Fuenmayor, cette fois nommée « Palindromes », est en cours à la :

Dot Fiftyone Gallery

7275 NE 4th Ave Unit 101 – Miami, FL, US

www.dotfiftyone.com

Jusqu’au 7 février :

Expo : « What Carried Us Over »

Le collectionneur Gordon W. Bailey a donné depuis 2016 une soixantaine d’œuvres réalisées par 28 artistes, dont seulement deux étaient déjà visibles au PAMM. Il s’agit pour beaucoup d’œuvres réalisées dans le Deep South durant la période Jim Crow. En plus d’êtres des œuvres, elles sont donc le témoignage d’une histoire, et le témoignage de « ce qui les a transporté par dessus » cette période.

Les artistes sont :

Leroy Almon

Eddie Arning

David Choe

William Dawson

Thornton Dial Sr.

Sam Doyle

Minnie Evans

Roy Ferdinand

Dilmus Hall

Lonnie Holley

Clementine Hunter

Harry Lieberman

Mario Mesa

Sister Gertrude Morgan

Daniel Pressley

Sulton Rogers

O. L. Samuels

Welmon Sharlhorne

Herbert Singleton

Jimmy Lee Sudduth

Mose Tolliver

Rev. Albert Wagner

Willie White

Jane “In Vain” Winkelman

Purvis Young

PEREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM)

1103 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.pamm.org/ exhibitions/what-carried-us- over-gifts-gordon-w-bailey

Jusqu’au 23 janvier :

Expo Mette Tommerup

L’artiste de Miami expose ici « Made by Dusk » : une nouvelle installation à grande échelle inspirée de la nordique Freya, la déesse indomptée de l’amour, de la guerre, de la beauté, de l’or et de la transformation. Regardez le site pour les horaires d’ouverture.

LOCUST PROJECTS – 3852 North Miami Avenue, Miami, FL 33127

www.locustprojects.org/ exhibitions/main-gallery/made- by-dusk.html

Du 15 au 17 janvier :

Art Deco Weekend

Cette année le « Art Deco Weekend » sera « virtuel ». Ce qui signifie deux choses : ceux qui ne sont pas à Miami Beach peuvent en profiter comme les autres. Et ceux qui sont en Floride peuvent apprendre des choses avant d’aller eux-mêmes découvrir les magnifiques bâtiments des années 1930 autour de la célèbre Ocean Drive.

www.artdecoweekend.com

D’ailleurs Le Courrier a conçu pour vous un « guide du quartier Art Déco » qui peut vous permettre de vous organiser très facilement :

Jusqu’au 31 mars :

Clara Toro: Stakeholders – Wynwood Norte

Clara Toro est directrice d’école de photographie. Elle Pendant six mois elle a photographié Little Havana, Allapattah, North Miami, Wynwood Norte, et elle expose ses photos imprimées sur vinyle dans le jardin de :

Bakehouse Art Complex

561 NW 32nd St. Miami, FL 33127

www.bacfl.org/ exhibitions/stakeholders

PUBLICITE :