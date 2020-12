Fun Workout : des appareils pour fitness en réalité virtuelle, en vente aux Etats-Unis !

Fun Workout est une société fondée par deux Français, qui lance aux Etats-Unis un concept unique de fitness alliant machines de sport et réalité virtuelle. C’est Emilie Lemoine qui dirige l’antenne américaine depuis Atlanta.

Auparavant, avant que Fun Workout soit lancé, il était possible de faire du vélo d’appartement avec un casque de réalité virtuelle. Il était également possible de s’agiter sur des jeux vidéos. Mais c’était loin, très loin des possibilités que la technologie peut apporter au domaine du fitness. « Le fitness en réalité virtuelle est un moteur de méthodes de travail totalement inédites, est un bouleversement majeur pour le fitness », explique Emilie qui a auparavant été manageuse de salle de fitness et prof de kick-boxing. « Nos technologies combinées créent un nouvel outil qui va accélérer cette révolution. » Certaines de ces machines étaient présentes dans des salles de sport européennes juste avant l’apparition de la Covid, et c’est le moment où le public a commencé à en acheter en masse afin de pouvoir pratiquer à domicile. « Vous pouvez ainsi, installé sur ces machines, participer à des jeux ou à des courses interactives, et ainsi vous muscler de manière extrêmement ludique, sans voir le temps passer, et avec des gammes d’efforts adaptés à tous les niveaux. Vous volez de façon spectaculaire au-dessus des montagnes enneigées, vous pouvez rivaliser avec des adversaires virtuels dans des courses passionnantes ou éliminer des objets volants ennemis. C’est vraiment Idéal pour ceux qui trouvent les équipements de fitness classiques trop ennuyeux. Le concept de Fun Workout est d’obtenir plus de résultats avec moins d’efforts ! « Ces technologies sont particulièrement importantes pour notre domaine car ces produits haute résolution permettent aux utilisateurs de pratiquer une activité sportive plus efficace et plus rapide qu’une session de sport traditionnelle. »

Emilie Lemoine, sur les machines de Fun Workout aux Etats-Unis

LES MACHINES

Parmi les produits vedette de Fun Workout, que vous pouvez acheter sur leur site internet, se trouvent deux appareils révélés au CES de Las Vegas qui sont l’Icaros Home proposant un système complet au design gyroscopique innovant et l’Icaros Cloud qui est le tout dernier appareil d’entraînement gonflable et connecté numériquement proposé par Icaros. La configuration innovante de ces appareils signifie que vous devez utiliser votre force de base pour contrôler les mouvements de la machine à l’intérieur du jeu. Le joueur se trouve dans une position semblable à une planche tout en volant à travers un éventail de paramètres virtuels.

Icaros Home et Icaros Cloud sont des produits distribués en exclusivité aux Etats-Unis par Fun Workout et ils sont vraiment conçus pour ceux qui recherchent un entraînement efficace et efficace sans se rendre dans une salle de sport. Bien entendu, il y a aussi des appareils pour professionnels (salles de sport etc…).

LES APPS

Elles sont téléchargeables de la manière la plus simple du monde sur les plateformes habituelles d’applications comme celles d’Apple ou de Google.

Beaucoup de produits s’ajoutent actuellement à la boutique en ligne, n’hésitez pas à aller les découvrir !

Les clients particuliers peuvent acheter les produits de Fun Workout sur le site www.fun-workout.com mais aussi en prenant rendez-vous au showroom d’Atlanta : 5300 Peachtree Road, suite 1304, Chamblee GA 30341.

Tél : 678 478 4752