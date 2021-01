Floride : est-ce que oui ou non les Canadiens peuvent s’y faire vacciner contre la covid-19 ? Notre réponse…

Chaque hiver, 4 millions de Snowbirds Canadiens (dont 1 million de francophones) viennent passer l’hiver en Floride. La frontière terrestre est fermée depuis mars, mais il leur est toujours possible de venir en avion, et ils sont déjà très nombreux à l’avoir fait. La peur du covid est toutefois un problème dissuasif pour beaucoup. En conséquence, les rumeurs de possible vaccination en Floride sont pour beaucoup un élément qui risque d’être déterminant pour leur voyage, d’autant que les vaccins sont disponibles en grand nombre aux Etats-Unis avant le Canada. Actuellement et jusqu’à début février, la Floride vaccine ses 65+.

– Voir aussi : les Snowbirds Québécois du Century Village de Deerfield Beach commencent à se faire vacciner

Ainsi, les Snowbirds pourraient cette fois retrouver en Floride le soleil, mais aussi en même temps la sécurité sanitaire apportée par le vaccin… ce qui fait beaucoup d’arguments pour y aller !

La réponse est….

La réponse est… pas claire ! Il y a eu beaucoup d’incertitudes, et il y en a encore.

Au départ, un article du 15 décembre du Sun Sentinel (quotidien de Fort Lauderdale) indiquait que les Snowbirds pourraient être vaccinés. Mais cet article ne mentionnait en rien les Snowbirds étrangers. Certains médias francophones avaient cru que le mot « Snowbirds » était là pour désigner les Canadiens. Il n’en était rien, mais ils ont tout de même publié cette fausse nouvelle en français. De son côté, Le Courrier est prudent car les grands médias de Floride n’ont pas tenu le même discours. Miami Herald a employé le mot « incertain », ClickOrlando a écrit « pas les étrangers », et même le gouverneur de Floride a employé la formule « on va voir ».

Il y avait donc une grande incertitude sur le sujet, soulignée par tous les médias sérieux. Des hôpitaux demandent actuellement des preuves de résidence en Floride. Le 5 janvier 2021 (donc 21 jours après le premier article) Sun Sentinel a publié un article au titre très précis : « Est-ce que les Canadiens et autres visiteurs étrangers peuvent avoir le vaccin ici ? ». Voici la réponse du journal : « Il n’y a pas eu de réponse officielle (…). Des hôpitaux, y compris Broward Health, ont prévu de demander aux patients une preuve de résidence locale, mais Jared Moskowitz, le management director du CDC en Floride a dit à Miami Herald que les hôpitaux qui demandent cela devaient arrêter car l’Etat n’a émis aucune obligation de résidence pour recevoir le vaccin. »

Pour le moment c’est donc… un peu compliqué et incertain, mais ça irait plutôt dans la bonne direction. Il faut être patient et attendre quelques jours pour que les choses soient bien établies. Il semblerait que les étrangers 65+ possédant une preuve de propriété aient un petit avantage sur les autres pour le moment.

Il faut comprendre que cette campagne de vaccination est immense, et qu’elle a pris du retard au début. Les autorités sont donc débordées et n’ont pu répondre à toutes les questions. Les hôpitaux interprètent ainsi les textes un peu comme ils le veulent, mais il est clair que le décret du gouverneur ne mentionne aucunement le lieu de résidence des personnes à vacciner.

Par ailleurs, les Américains n’iront pas tous se faire vacciner, et l’état d’esprit transmis par le CDC est en conséquence de vacciner le plus de personnes qui le désirent, afin d’endiguer le plus vite possible la pandémie.

– Nous faisons des mises à jour quotidiennes sur le sur cette page :

PUBLICITE :