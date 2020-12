Etats-Unis – Qui pourra se faire vacciner (et quand) contre la covid-19 : nos réponses

Fin décembre, des centaines de milliers de doses de vaccins arrivaient dans chaque Etat des USA, qui ont tous leur propre plan de vaccination. Les personnels de santé et les personnes extrêmement malades ont été vaccinés en premier. Ensuite, les priorités dépendent en fonction des Etats. A New-York ce sont les personnes vulnérables et les travailleurs essentiels qui bénéficieront de la deuxième vague de vaccins. De son côté, la Californie a proposé de faire passer d’abord les personnes âgées et celles travaillant dans l’éducation, les services d’urgence et l’agriculture. En Floride, le gouverneur DeSantis a précisé que ce sont les personnes âgées qui passeraient en premier, après le personnel de santé, mais avant les « travailleurs essentiels » et même avant les personnes ayant des comorbidités. Les 65+ sont donc prioritaires, et leur campagne de vaccination devrait durer jusqu’à début février, avant que le reste de la population puisse à son tour recevoir le vaccin. Les « non essentiels » devront donc attendre – et peut-être jusqu’à l’été – que des vaccins soient produits et livrés.

Des sites géants de vaccination vont être créés dans les jours qui viennent, mais le vaccin devrait aussi être administré dans les espaces médicaux des drugstores ou des supermarchés. Le Courrier donnera plus de précisions sur les possibilités de vaccination à mesure qu’elles seront portées à la connaissance de notre rédaction.

Le vaccin est gratuit, mais pas forcément son administration. Les assurances santé couvriront ces frais. Rappelons que les vaccins nécessitent une piqure de rappel plusieurs semaines après. Une carte vous sera alors délivrée prouvant que vous avez été vacciné.

LE STATUT DES SNOWBIRDS EST PEU CLAIR

La nationalité n’est pas un critère de discrimination, ça c’est certain. Un Allemand résidant en Californie pourra avoir son vaccin en même temps que les autres. Jason Mahon, le porte-parole de la Florida Division of Emergency Management, a déclaré au quotidien Sun Sentinel le 15 décembre que les Snowbirds auraient un accès égal au vaccin. : « Le but du plan de vaccination en Floride est d’immuniser tous les Floridiens et les visiteurs qui choisissent d’être vaccinés. » Néanmoins il n’est pas encore certain qu’une preuve de résidence soit demandée. Ainsi, Miami Herald répondait le 24 décembre à la question de la vaccination des Snowbirds par le mot « unclear » (pas clair).

« It is unclear how this effects, or if it will include, snowbirds vacationing in the state over the winter months » (« Il est incertain de savoir comment ça affecte, ou même si ça va inclure, les Snowbirds passant leurs vacances dans l’Etat durant les mois d’hiver ») (Miami Herald à propos de la vaccination – 24 décembre 2020)

Il faut dire que la veille, le gouverneur de Floride avait lui même répondu à cette question par un « we’ll see » (on va voir) alors même qu’il publiait son décret sur la vaccination (1). En conséquence, Le Courrier a demandé le 26 décembre au gouvernement de Floride de préciser (nous publierons la réponse sur notre site internet) mais il ne nous paraît pour le moment pas possible d’affirmer que les Snowbirds étrangers pourront bénéficier du vaccin en Floride (même si d’autres médias l’ont ainsi, comme Sun Sentinel, assuré). Des médias comme Calgary Sun ou The Globe and Mail sont également prudents et titrent au conditionnel que les Snowbirds Canadiens « pourraient » être vaccinés en Floride.

Notons que, fin décembre, il n’y avait pas eu de tentatives politiques pour bloquer la vaccination des immigrés clandestins aux USA. Certains redoutaient tout de même qu’ils soient effrayés par d’éventuelles demandes de documents qui permettraient de les retrouver puis éventuellement des les arrêter. On peut toutefois imaginer que, au final, les autorités devraient bien entendu privilégier la vaccination du plus grand nombre, afin d’endiguer la pandémie (il importe peu aux Américains que le propriétaire des murs d’un restaurant soit vacciné si à l’intérieur travaillent trois immigrés clandestins non vaccinés).

En parallèle, l’épidémie de covid se poursuit aux Etats-Unis (comme sur toute la planète), avec une version encore plus contagieuse du virus qui se développe en Grande-Bretagne (et commence à migrer vers d’autres pays).

Malgré la fermeture des frontières terrestres avec le Canada, les équipes du Courrier estimaient fin novembre qu’environ 20% des Snowbirds propriétaires étaient déjà arrivés en Floride. A la veille de Noël, c’était déjà probablement plus proche des 40%, et il devrait y avoir à peu près 60% des propriétaires présents début janvier (2).

Les 65+ qui sont malades légers du covid-19 peuvent désormais bénéficier du cocktail REGEN-COV2 (le traitement utilisé par Trump).

Si vous cherchez un site de dépistage en Floride : www.floridadisaster.org/covid19/testing-sites

La foire aux questions de Miami Herald sur la vaccination : www.miamiherald.com/news/coronavirus/article247857065.html

1 – First Coast News précise que le gouverneur à répondu « We will see » à une question sur « l’exclusion des Snowbirds », ce qui nous incite donc à être prudents : www.firstcoastnews.com/article/news/regional/florida/desantis-unveils-vaccine-distribution-plan-elderly-first/67-866557da-9fc4-4fb7-a25b-775eb4e51320

2 – En revanche il n’y a pas de Snowbirds à venir passer des semaines isolées en Floride. En effet il faut faire une quatorzaine en revenant au Canada, donc personne ne part en vacances aux Etats-Unis durant une semaine pour avoir à faire une quatorzaine lors du retour au Canada.

