Où réaliser des tests PCR pour la covid-19 en Sud Floride (Broward, Miami, Palm Beach) ?

Pour différentes raisons vous pouvez avoir besoin d’un test PCR de covid-19, généralement pour effectuer un voyage ou parce que votre employeur l’a exigé.

Voyage de la Floride vers l’étranger (dont le Canada) :

– On va commencer par un avertissement : si vous avez besoin d’un test PCR pour prendre l’avion vers l’étranger (le Canada exige des PCR à ses ressortissants à partir du 7 janvier 2021, alors que la France est plus souple sur les tests) : attention au délai de 72 heures demandé par ces pays pour la date du test. De nombreuses personnes ont tenté d’avoir un test à peu cher, ou bien gratuit, mais ce sont retrouvées sans résultat dans le délai exigé, et donc dans l’obligation de procéder à un test en urgence, et parfois beaucoup plus cher que la norme… Ou alors elles ont manqué leur avion. Il vous faut donc obtenir la certitude que le test sera bien délivré en moins de 48 heures. Le problème, c’est qu’il n’y a plus de listes disponibles pour les seuls tests PCR. Il faut donc explorer (et on va vous aider un peu ci-dessous). Vraiment demandez la garantie que vous aurez le résultat en 72 heures.

– Les tests gratuits n’ont pas la réputation de délivrer leurs résultats en moins de 72 heures, mais l’autre solution, si vous êtes souple sur les dates de voyage, c’est de faire un test PCR gratuitement puis d’acheter ENSUITE votre billet d’avion au dernier moment, quand vous avez le résultat. Il vaut mieux en effet perdre le prix d’un test gratuit plutôt que celui d’un billet d’avion payant !

– IL ya bien des tests en 30 minutes à l’aéroport de Fort Lauderdale, mais ce ne sont PAS des tests PCR.

– Si vous voulez être tranquilles et sans regarder de trop près à la dépense : « FG Rapid Results » réalise des tests PCR avec des résultats en trois heures seulement pour 250$. Ils ont un site au nord de Miami (à côté de l’I95) et un autre à Stuart (au nord de Palm Beach) : www.fgrapid.com

– Pour les Canadiens : dans les jours qui viennent on essaiera de vous aider le plus possible en ajoutant adresses et conseils à cette même page.

Les tests PCR en sud-Floride :

Des chaînes de centres médicaux en réalisent (entre autres) :

– « MD Now Urgent Care » les réalise en deux jours pour 199$ sans assurance.

– « Any LaB Test Now » les fait en « 2 à 3 jours »

– Walgreens a des PCR pour 129$ « sans garantie d’arrivée à temps pour les voyages ».

– Les « Minute Clinics » de CVS en ont pour 139$ mais « de trois à quatre jours pour le résultat ».

Les tests PCR gratuits en sud Floride :

L’Etat de Floride propose des sites de tests gratuits. Encore une fois, ils n’ont pas la réputation de les délivrer en moins de 72 heures, mais vous pouvez chercher, notamment à Miami où il y a beaucoup de sites.

Tests gratuits dans Broward County :

Au moins l’un d’entre eux réalise des PCR : Holliday Park, dans le centre de Fort Lauderdale. Attention : Les tests sont réalisés « sous plusieurs jours ». Il n’est donc pas certain que ce soit en moins de 72 heures et donc accepté par les avions.

1150 G. Harold Martin Dr. (U.S.1 et N.E. 8 Street, juste au sud de Sunrise Blvd.)

www.fortlauderdale.gov/Home/Components/News/News/4174/16

Tests gratuits sur Miami Dade

Il y a des dizaines et des dizaines de sites de testing gratuit sur Miami Dade. Il faut regarder la liste ici : www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/testing-locations.page

Tests gratuits (et payants) sur le comté de Palm Beach :

www.discover.pbcgov.org/coronavirus/Pages/testing-sites.aspx

Rechercher les sites de tests PCR sur Google et Google Map :

BROWARD COUNTY – Pour savoir où réaliser des tests PCR à Broward, vous pouvez regarder les résultats de Google sur carte, en y recherchant : « where to get a PCR test in Broward County » (cliquez).

PALM BEACH COUNTY – Pour savoir où réaliser des tests PCR dans le comté de Palm Beach, vous pouvez regarder les résultats de Google sur carte, en y recherchant : « where to get a PCR test in Palm Beach County. »(cliquez).

MIAMI DADE COUNTY – Pour savoir où réaliser des tests PCR à Miami Dade, vous pouvez aussi regarder les résultats de Google sur carte, en y recherchant : « where to get a PCR test in Miami Dade County » (cliquez).

