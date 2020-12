Les voyageurs québécois vont peut-être devoir faire DEUX tests covid avant de rentrer au Québec !

Un article (qui nous paraît très discutable (1)) du Journal de Montréal a dénoncé lundi des jeunes Québécois allant « s’échanger des cigarettes » à Playa del Carmen et provoqué de fortes réactions au Québec où beaucoup d’habitants ont bien évidemment trouvé le comportement de ces jeunes inadmissible. L’adage dit : « un gouvernement ne doit pas agir sous le coup de l’émotion » mais ça n’a pas empêché le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, d’annoncer dès le lendemain en conférence de presse la mise en place de mesures renforcées aux frontières. Les voyageurs sont donc désormais encore plus suspects qu’ils ne l’étaient déjà d’être de potentiels « criminels covidiens ». L’ambiance n’est ainsi pas très fraternelle, mais les mesures annoncées sont toutefois raisonnables, et comparables à ce que demandent des pays comme la France : les Québécois présents à l’étranger vont devoir réaliser un test de covid-19 avant de monter dans l’avion à destination du Québec ! Sauf qu’ils auront également un deuxième test à faire lors de leur arrivée à l’aéroport au Québec. La date d’entrée en application de cette mesure n’a pas été annoncée. Mais les retours massifs vers le Québec se font généralement en mars-avril. Il se pourrait d’ailleurs que ces tests ne servent à rien… s’il est confirmé (ce n’est pas encore le cas) que les Snowbirds peuvent bénéficier des vaccins offerts gratuitement en Floride bien avant le Canada !

En tout cas, si cette mesure de tests avant le voyage n’était pas mise en place dans un état d’esprit punitif, elle pourrait même être doublement utile en raccourcissant la durée de confinement. En effet, au lieu de réaliser un deuxième test inutile à l’aéroport de Montréal à l’arrivée, il suffirait de le réaliser 5 à 7 jours après le premier test…

Quoi qu’il en soit, cette mesure va concerner du monde, car l’arrivée des Snowbirds Québécois s’accentue vraiment beaucoup en Floride depuis la mi-décembre.

TRES FACILE DE FAIRE UN TEST EN FLORIDE

Que les Québécois qui viennent en Floride se rassurent, pas de stress : il est très facile d’y réaliser des tests gratuits ou peu cher un peu partout. Il y a même dorénavant la possibilité d’en faire directement en 30 à 40 minutes à l’aéroport international de Fort Lauderdale pour 74$. Le Courrier rassemblera les informations pour vous faciliter la tâche dans les prochaines semaines.

1 – La direction du Courrier trouve cet article (sur les jeunes touristes de Playa) scandaleux pour plusieurs raisons :

– Le métier de journaliste doit être différencié de celui de policier ou d’informateur de police. Aller traquer « des jeunes qui s’échangent des cigarettes » est à l’opposé de la manière dont nous concevons notre métier. (Nous ne cautionnons pas non plus le comportement de ces jeunes, que ça soit bien clair : la covid est un problème grave. La dénonciation (en particulier de jeunes qui fument des cigarettes) est un autre problème grave.

– Cet article renforce un climat de délation à l’égard des touristes que nous pouvons constater (notamment sur les réseaux sociaux) depuis le mois de mars 2020. Ils sont parfois regardés comme des criminels. La covid est un problème très grave… la délation est un autre problème très grave.

– La couverture du JDM utilise en énorme le mot « SUD » qui fait référence à une zone géographique comprenant bien évidemment la Floride. Or la majorité des Canadiens se rendant dans le « SUD » viennent en Floride. Cette couverture de journal induit que ce comportement des jeunes est donc un comportement qu’on trouve « dans le sud ». Cette généralisation contre les touristes (et les jeunes) ne nous paraît pas fondée, et cette généralisation ne nous semble pas fondée « dans le sud » : personne n’a vu ce genre de comportements en Floride (même si les personnes et médias avec un cerveau normalement constitué ne passent bien entendu pas tout leurs temps à traquer les partageurs de cigarettes sur les plages de Floride.

Un très grand nombre de médias Canadiens ont présenté ces comportements comme des généralités et, au Canada, l’image globale de la Floride était encore (en tout cas il y a quelques mois), celle d’un Etat où les gens s’échangeaient la mort pour s’amuser.

Heureusement, les premiers Snowbirds arrivés fin octobre ont commencé à partager leurs photos et impressions sur les mêmes réseaux sociaux, contribuant à rétablir une réalité pourtant évidente : La liberté assumée et revendiquée dans les Etats comme la Floride ne veut pas dire que les gens se jettent l’un sur l’autre ni qu’ils ne respectent pas le port du masque dans les magasins, ou encore les gestes barrières.

