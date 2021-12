Le gouvernement du Canada laisse les frontières ouvertes mais « déconseille » les voyages à l’étranger

Mercredi 15 décembre, le gouvernement fédéral canadien a annoncé revenir à l’étape précédente en raison du développement du variant Omicron : les Canadiens peuvent toujours se rendre à l’étranger pour faire du tourisme, mais ces voyages qualifiés de « non essentiels » leurs sont désormais « déconseillés » pour les quatre prochaines semaines. Cette règle sera alors réévaluée. Ce « déconseil » était déjà de mise lors de la saison précédente 2020-2021, durant laquelle ils furent des milliers à prendre l’avion pour certaines destinations comme la Floride. En revanche la frontière terrestre était alors fermée, et aujourd’hui elle ne l’est pas.

Cette saison, de très nombreux Snowbirds sont déjà arrivés en Floride (certainement un peu plus de la moitié d’un mois de décembre « normal »), et les autres s’apprêtaient à le faire avant cette annonce qui ne devrait toutefois pas changer grand chose puisque la plupart ont déjà prévu de prendre la direction du sud.

Les familles « internationales », les Snowbirds et les professionnels du tourisme craignaient une nouvelle fermeture inutile de frontière ; inutile puisqu’elle ne ralentit pas le développement de la covid. Le Washington Post, The Atlantic, Foreign Policy et d’autres médias importants qui soutiennent habituellement Joe Biden s’étaient inquiétés durant l’été de ces fermetures prolongées en soulignant leur caractère non-scientifique. Mais les gouvernements ont ainsi pris l’habitude de réagir en menaçant les frontières à chaque apparition de nouveau variant. En France, par exemple, alors que les deux premiers cas d’Omicron apparaissaient en Belgique, le ministre de la santé, Olivier Véran avait déclaré : « nous allons renforcer les contrôles à la frontière Belge« . Chacun pourra juger de la pertinence scientifique et politique de cette déclaration !!! (1) L’été dernier c’était l’ouverture de la frontière espagnole qui était menacée etc….

La destination finale de la plupart des touristes canadiens, c’est la Floride et il convient de rappeler que, depuis plus de deux mois, ils ont statistiquement beaucoup plus de risques d’attraper la covid au Québec qu’en Floride… (voir les tableaux ci-dessous).

L’hiver dernier les Snowbirds avaient même pu se faire vacciner gratuitement en Floride alors qu’ils n’auraient pas pu le faire au Canada avant plusieurs semaines.

Ces politiques sont donc assez curieuses. Rappelons que jusqu’au mois de janvier dernier (2021) il était possible de rentrer au Canada en avion quand on était malade de la covid : en effet aucun test n’était encore demandé à cette date, alors que des pays comme par exemple la France avaient exigé ces tests dès la réouverture des frontières en juillet 2020.

Bien entendu, il convient de rappeler que la Covid-19 est une maladie dangereuse et contagieuse et que chacun doit prendre ses responsabilités pour l’éviter.

– 1 – Comment a-t-il fait son choix pour contrôler les Belges ? Plutôt les Flamands ou plutôt les Wallons ?

La Courbe des cas de Covid en Floride :

Rappelons qu’il y a trois fois plus d’habitants en Floride qu’au Québec……..

La Courbe des cas de Covid au Québec :

